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عرعر.. 466 جلسة علاج كيماوي في مركز الأورام

منذ بدء العمل وبلغ عدد حالات التنويم المتكرر 701 حالة

أوضحت صحة الحدود الشمالية، أن مركز الأورام في مستشفى الأمير عبدالعزيز بن مساعد في عرعر، أجرى 466 جلسة علاج كيماوي لـ 74 مريضاً، منذ بدء العمل فيه حتى الآن، وبلغ عدد حالات التنويم المتكرر 701 حالة.

وأبانت أن عدد الزيارات لوحدة العلاج اليومية والعيادات الخارجية بلغ 2313 زيارة، إضافةً إلى ذلك فقد تم أخذ 18 خزعة نخاع العظم وتم تحويل 167 حالة للمراكز التخصصية الأخرى.

كما قدم المركز خدمات العلاج الكيماوي وعلاج سرطان الدم الحاد، مما أسهم في تخفيف معاناة المرضى وذويهم من تكبد عناء السفر.

يُشار إلى أن "صحة الحدود الشمالية" يوجد فيها 10 مراكز طبية متخصصة (مركز للقلب، 3 للسكري، 3 للكلى، 3 للأسنان)، إضافة إلى 11 مستشفى تبلغ سعتها السريرية 1410 أسرّة، ويتوافر فيها عديد من التخصصات الطبية الدقيقة، مثل جراحة المخ والأعصاب وجراحة القلب وجراحة البدانة، وكذلك المناظير والأورام وغيرها، كما يوجد فيها 45 مركزاً للرعاية الصحية الأولية.

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عرعر.. 466 جلسة علاج كيماوي في مركز الأورام
سبق

أوضحت صحة الحدود الشمالية، أن مركز الأورام في مستشفى الأمير عبدالعزيز بن مساعد في عرعر، أجرى 466 جلسة علاج كيماوي لـ 74 مريضاً، منذ بدء العمل فيه حتى الآن، وبلغ عدد حالات التنويم المتكرر 701 حالة.

وأبانت أن عدد الزيارات لوحدة العلاج اليومية والعيادات الخارجية بلغ 2313 زيارة، إضافةً إلى ذلك فقد تم أخذ 18 خزعة نخاع العظم وتم تحويل 167 حالة للمراكز التخصصية الأخرى.

كما قدم المركز خدمات العلاج الكيماوي وعلاج سرطان الدم الحاد، مما أسهم في تخفيف معاناة المرضى وذويهم من تكبد عناء السفر.

يُشار إلى أن "صحة الحدود الشمالية" يوجد فيها 10 مراكز طبية متخصصة (مركز للقلب، 3 للسكري، 3 للكلى، 3 للأسنان)، إضافة إلى 11 مستشفى تبلغ سعتها السريرية 1410 أسرّة، ويتوافر فيها عديد من التخصصات الطبية الدقيقة، مثل جراحة المخ والأعصاب وجراحة القلب وجراحة البدانة، وكذلك المناظير والأورام وغيرها، كما يوجد فيها 45 مركزاً للرعاية الصحية الأولية.

18 أغسطس 2020 - 28 ذو الحجة 1441
11:31 AM

عرعر.. 466 جلسة علاج كيماوي في مركز الأورام

منذ بدء العمل وبلغ عدد حالات التنويم المتكرر 701 حالة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - عرعر
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أوضحت صحة الحدود الشمالية، أن مركز الأورام في مستشفى الأمير عبدالعزيز بن مساعد في عرعر، أجرى 466 جلسة علاج كيماوي لـ 74 مريضاً، منذ بدء العمل فيه حتى الآن، وبلغ عدد حالات التنويم المتكرر 701 حالة.

وأبانت أن عدد الزيارات لوحدة العلاج اليومية والعيادات الخارجية بلغ 2313 زيارة، إضافةً إلى ذلك فقد تم أخذ 18 خزعة نخاع العظم وتم تحويل 167 حالة للمراكز التخصصية الأخرى.

كما قدم المركز خدمات العلاج الكيماوي وعلاج سرطان الدم الحاد، مما أسهم في تخفيف معاناة المرضى وذويهم من تكبد عناء السفر.

يُشار إلى أن "صحة الحدود الشمالية" يوجد فيها 10 مراكز طبية متخصصة (مركز للقلب، 3 للسكري، 3 للكلى، 3 للأسنان)، إضافة إلى 11 مستشفى تبلغ سعتها السريرية 1410 أسرّة، ويتوافر فيها عديد من التخصصات الطبية الدقيقة، مثل جراحة المخ والأعصاب وجراحة القلب وجراحة البدانة، وكذلك المناظير والأورام وغيرها، كما يوجد فيها 45 مركزاً للرعاية الصحية الأولية.

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