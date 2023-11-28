"البرهان" يطيح بعدد من ضباط المخابرات السودانية

بين المقالين قيادات برتبة لواء

نقلت "رويترز" عن مصادر، اليوم (الأحد)، أن رئيس مجلس السيادة السوداني عبدالفتاح البرهان، أعفى عددًا من الضباط بجهاز المخابرات العامة من الخدمة.

وبينت المصادر أن من بين الضباط المقالين قيادات بالجهاز برتبة لواء.