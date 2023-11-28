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"البرهان" يطيح بعدد من ضباط المخابرات السودانية

بين المقالين قيادات برتبة لواء

نقلت "رويترز" عن مصادر، اليوم (الأحد)، أن رئيس مجلس السيادة السوداني عبدالفتاح البرهان، أعفى عددًا من الضباط بجهاز المخابرات العامة من الخدمة.

وبينت المصادر أن من بين الضباط المقالين قيادات بالجهاز برتبة لواء.

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"البرهان" يطيح بعدد من ضباط المخابرات السودانية
سبق

نقلت "رويترز" عن مصادر، اليوم (الأحد)، أن رئيس مجلس السيادة السوداني عبدالفتاح البرهان، أعفى عددًا من الضباط بجهاز المخابرات العامة من الخدمة.

وبينت المصادر أن من بين الضباط المقالين قيادات بالجهاز برتبة لواء.

28 نوفمبر 2021 - 23 ربيع الآخر 1443
04:03 PM

"البرهان" يطيح بعدد من ضباط المخابرات السودانية

بين المقالين قيادات برتبة لواء

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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3,807

نقلت "رويترز" عن مصادر، اليوم (الأحد)، أن رئيس مجلس السيادة السوداني عبدالفتاح البرهان، أعفى عددًا من الضباط بجهاز المخابرات العامة من الخدمة.

وبينت المصادر أن من بين الضباط المقالين قيادات بالجهاز برتبة لواء.

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142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
12,920
201,250 سيارة ..

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