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رئيس وأعضاء "بلدي أملج" يشكرون القيادة ويرحبون بقرارات المستقبل

ثمَّنوا خطوات آلة التحول الوطني ورؤية 2030 في الارتقاء بمستقبل المنطقة

رفع رئيس وأعضاء المجلس البلدي بمحافظة أملج، أسمى آيات الشكر والامتنان للقيادة الرشيدة، تجاه القرارات السامية الكريمة الصادرة بإنشاء هيئة تطوير ينبع وأملج والوجه وضباء.

وثمَّن الرئيس والأعضاء الخطوات الواثقة التي تخطوها آلة التحول الوطني ورؤية 2030 المباركة، في الارتقاء بمستقبل المنطقة، وإبراز مقوماتها في كل المجالات إلى جانب مثيلاتها من مناطق ومدن ومحافظات المملكة.

وعبّر رئيس المجلس البلدي بمحافظة أملج اللواء المهندس الدكتور عبدالعزيز محمود الجهني عن سعادته وعظيم شكره وعرفانه لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمير محمد بن سلمان - حفظهم الله -، على ما يولونه من اهتمام بالغ في دفع عجلة التطوير قدمًا نحو العالم الأول.

ووصف "الجهني"، القرارات الحكيمة بإنشاء هيئة تطوير أملج وعدد من محافظات المنطقة الشمالية الغربية، بـ"قرارات المستقبل"، وقال: نحن في المجلس البلدي كغيرنا من مؤسسات وهيئات وأبناء وبنات محافظة أملج تلقينا الخبر بوافر البشر والتقدير، وكلنا جنود مخلصون في خدمة وطننا الغالي بجميع ما نملك ونستطيع.

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رئيس وأعضاء "بلدي أملج" يشكرون القيادة ويرحبون بقرارات المستقبل
سبق

رفع رئيس وأعضاء المجلس البلدي بمحافظة أملج، أسمى آيات الشكر والامتنان للقيادة الرشيدة، تجاه القرارات السامية الكريمة الصادرة بإنشاء هيئة تطوير ينبع وأملج والوجه وضباء.

وثمَّن الرئيس والأعضاء الخطوات الواثقة التي تخطوها آلة التحول الوطني ورؤية 2030 المباركة، في الارتقاء بمستقبل المنطقة، وإبراز مقوماتها في كل المجالات إلى جانب مثيلاتها من مناطق ومدن ومحافظات المملكة.

وعبّر رئيس المجلس البلدي بمحافظة أملج اللواء المهندس الدكتور عبدالعزيز محمود الجهني عن سعادته وعظيم شكره وعرفانه لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمير محمد بن سلمان - حفظهم الله -، على ما يولونه من اهتمام بالغ في دفع عجلة التطوير قدمًا نحو العالم الأول.

ووصف "الجهني"، القرارات الحكيمة بإنشاء هيئة تطوير أملج وعدد من محافظات المنطقة الشمالية الغربية، بـ"قرارات المستقبل"، وقال: نحن في المجلس البلدي كغيرنا من مؤسسات وهيئات وأبناء وبنات محافظة أملج تلقينا الخبر بوافر البشر والتقدير، وكلنا جنود مخلصون في خدمة وطننا الغالي بجميع ما نملك ونستطيع.

17 أكتوبر 2021 - 11 ربيع الأول 1443
11:51 PM

رئيس وأعضاء "بلدي أملج" يشكرون القيادة ويرحبون بقرارات المستقبل

ثمَّنوا خطوات آلة التحول الوطني ورؤية 2030 في الارتقاء بمستقبل المنطقة

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صحيفة سبق الإلكترونية - جدة
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رفع رئيس وأعضاء المجلس البلدي بمحافظة أملج، أسمى آيات الشكر والامتنان للقيادة الرشيدة، تجاه القرارات السامية الكريمة الصادرة بإنشاء هيئة تطوير ينبع وأملج والوجه وضباء.

وثمَّن الرئيس والأعضاء الخطوات الواثقة التي تخطوها آلة التحول الوطني ورؤية 2030 المباركة، في الارتقاء بمستقبل المنطقة، وإبراز مقوماتها في كل المجالات إلى جانب مثيلاتها من مناطق ومدن ومحافظات المملكة.

وعبّر رئيس المجلس البلدي بمحافظة أملج اللواء المهندس الدكتور عبدالعزيز محمود الجهني عن سعادته وعظيم شكره وعرفانه لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمير محمد بن سلمان - حفظهم الله -، على ما يولونه من اهتمام بالغ في دفع عجلة التطوير قدمًا نحو العالم الأول.

ووصف "الجهني"، القرارات الحكيمة بإنشاء هيئة تطوير أملج وعدد من محافظات المنطقة الشمالية الغربية، بـ"قرارات المستقبل"، وقال: نحن في المجلس البلدي كغيرنا من مؤسسات وهيئات وأبناء وبنات محافظة أملج تلقينا الخبر بوافر البشر والتقدير، وكلنا جنود مخلصون في خدمة وطننا الغالي بجميع ما نملك ونستطيع.

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