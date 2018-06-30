بعد عقم 22 عاماً .. استئصال ورم ضخم لامرأة بالقريات وخروج مولودها للحياة

عملية نادرة أصبح تنفيذها متوافراً بعد التطوير بإشراف فريق طبّي بالمستشفى العام

نجح فريق طبّي بمستشفى القريات العام في استئصال كيس على المبيض يبلغ حجمه (22×25) سم لمريضة كانت تعاني عقماً استمر (22) عاماً، مع وجود حمل في الأسبوع العشرين؛ حيث تتم متابعة حالتها من قِبل عيادة النساء والولادة بالمستشفى .

وبعد اكتمال الحمل تمّ إجراء عملية قيصرية للمريضة واستئصال الورم بالكامل مع المحافظة على المبيض والجنين - ولله الحمد - وخرج المولود ووالدته بحالة جيدة .

وتعد هذه العملية إحدى العمليات النادرة التي أصبح تنفيذها في مستشفى القريات العام متوافراً؛ وذلك بعد عمليات التطوير المتتالية التي يتم تنفيذها أخيراً، ومنها تطوير قسم النساء والولادة وزيادة عدد الأسرَّة بأقسام المستشفى، إضافة إلى توفير كوادر طبيّة متخصّصة في جميع المجالات .