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بالفيديو .. المياه الجوفية تطرد مواطنة من شقتها الخاصة في زهرة المدينة المنورة

ارتفع إلى أكثر من ربع متر لترحل من شقتها الخاصة إلى شقة مجاورة بالإيجار

تفاجأت مواطنة من المدينة المنورة بظهور مياه جوفية في شقتها بحي الزهرة، حيث ارتفع منسوب المياه إلى أكثر من ربع متر في شقتها بالبدروم، لترحل من شقتها الخاصة إلى شقة مجاورة بالإيجار، دون أن تجد حلولاً لوقوف المياه عن شقتها، فضلاً عن أضرار المياه التي باتت تهدد سكان العمارة وربما الحي بالأمراض.

وتفصيلاً : أكدت المواطنة "أم محمد" أن قبل ثلاثة شهور دهمتني المياه الجوفية في شقتي الخاصة بحي الزهرة، مما أدت إلى أضرار في عفش منزلي بالكامل وأصبحت تزيد يومًا بعد يوم، حتى رحلت عنها بسبب ارتفاع المياه إلى أكثر من ربع متر تقريبًا، ولكن أضرار المياه امتدت إلى شقة والدتي في الدور الأعلى بسبب رائحة المياه وما تجلبه من ناموس وحشرات.

وبيّنت المواطنة أنه تواصلت مع جهات عدة ولم تجد حلولاً لهذه المعاناة، مؤكدة أن مخطط الزهرة يفتقد لمشروع الصرف الصحي الذي ربما يكون حلاً جذريًا لمعاناتي التي أحرمتني من الاستقرار في ملكي الخاص.

المدينة المنورة حي الزهرة المياه الجوفية

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بالفيديو .. المياه الجوفية تطرد مواطنة من شقتها الخاصة في زهرة المدينة المنورة
سبق

تفاجأت مواطنة من المدينة المنورة بظهور مياه جوفية في شقتها بحي الزهرة، حيث ارتفع منسوب المياه إلى أكثر من ربع متر في شقتها بالبدروم، لترحل من شقتها الخاصة إلى شقة مجاورة بالإيجار، دون أن تجد حلولاً لوقوف المياه عن شقتها، فضلاً عن أضرار المياه التي باتت تهدد سكان العمارة وربما الحي بالأمراض.

وتفصيلاً : أكدت المواطنة "أم محمد" أن قبل ثلاثة شهور دهمتني المياه الجوفية في شقتي الخاصة بحي الزهرة، مما أدت إلى أضرار في عفش منزلي بالكامل وأصبحت تزيد يومًا بعد يوم، حتى رحلت عنها بسبب ارتفاع المياه إلى أكثر من ربع متر تقريبًا، ولكن أضرار المياه امتدت إلى شقة والدتي في الدور الأعلى بسبب رائحة المياه وما تجلبه من ناموس وحشرات.

وبيّنت المواطنة أنه تواصلت مع جهات عدة ولم تجد حلولاً لهذه المعاناة، مؤكدة أن مخطط الزهرة يفتقد لمشروع الصرف الصحي الذي ربما يكون حلاً جذريًا لمعاناتي التي أحرمتني من الاستقرار في ملكي الخاص.

11 أكتوبر 2019 - 12 صفر 1441
01:25 AM

بالفيديو .. المياه الجوفية تطرد مواطنة من شقتها الخاصة في زهرة المدينة المنورة

ارتفع إلى أكثر من ربع متر لترحل من شقتها الخاصة إلى شقة مجاورة بالإيجار

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خالد الشاماني - المدينة المنورة
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تفاجأت مواطنة من المدينة المنورة بظهور مياه جوفية في شقتها بحي الزهرة، حيث ارتفع منسوب المياه إلى أكثر من ربع متر في شقتها بالبدروم، لترحل من شقتها الخاصة إلى شقة مجاورة بالإيجار، دون أن تجد حلولاً لوقوف المياه عن شقتها، فضلاً عن أضرار المياه التي باتت تهدد سكان العمارة وربما الحي بالأمراض.

وتفصيلاً : أكدت المواطنة "أم محمد" أن قبل ثلاثة شهور دهمتني المياه الجوفية في شقتي الخاصة بحي الزهرة، مما أدت إلى أضرار في عفش منزلي بالكامل وأصبحت تزيد يومًا بعد يوم، حتى رحلت عنها بسبب ارتفاع المياه إلى أكثر من ربع متر تقريبًا، ولكن أضرار المياه امتدت إلى شقة والدتي في الدور الأعلى بسبب رائحة المياه وما تجلبه من ناموس وحشرات.

وبيّنت المواطنة أنه تواصلت مع جهات عدة ولم تجد حلولاً لهذه المعاناة، مؤكدة أن مخطط الزهرة يفتقد لمشروع الصرف الصحي الذي ربما يكون حلاً جذريًا لمعاناتي التي أحرمتني من الاستقرار في ملكي الخاص.

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