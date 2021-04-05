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ضبط شحنة تفاح في ميناء جدة ملغمة بـ 4 ملايين قرص أمفيتامين مخدر

مكافحة المخدرات أحبطت المحاولة بالتنسيق مع "الجمارك" وضبطت مستقبليها

أحبطت #مكافحة_المخدرات محاولة تهريب (4.335.000) مليون قرص أمفيتامين مخدر، عقب ضبطها مخبأة داخل شحنة فاكهة تفاح بميناء جدة الإسلامي، بالتنسيق مع الجمارك السعودية.

وأكدت مكافحة المخدرات أنه تم القبض على مستقبِلها بمدينة الرياض.

تفصيلاً، صرح المتحدث الرسمي للمديرية العامة لمكافحة المخدرات النقيب محمد النجيدي، بأن المتابعة الأمنية الاستباقية لنشاطات الشبكات الإجرامية التي تمتهن تهريب المواد المخدرة إلى المملكة، أسفرت عن كشف مخطط لتهريب كمية كبيرة من أقراص الأمفيتامين المخدرة إلى المملكة.

وقد تمت متابعتها وضبطها بالتنسيق مع الهيئة العامة للجمارك بميناء جدة الإسلامي، وكانت مخفية داخل شحنة فاكهة تفاح بلغ إجماليها (4.335.000) قرص أمفيتامين.


وأوضح "النجيدي" أنه تم القبض على المواطن المتورط في محاولة تهريبها واستقبالها للمملكة، مؤكداً أنه تم اتخاذ الإجراءات النظامية الأولية كافة بحقه وإحالته للنيابة العامة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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ضبط شحنة تفاح في ميناء جدة ملغمة بـ 4 ملايين قرص أمفيتامين مخدر
سبق

أحبطت #مكافحة_المخدرات محاولة تهريب (4.335.000) مليون قرص أمفيتامين مخدر، عقب ضبطها مخبأة داخل شحنة فاكهة تفاح بميناء جدة الإسلامي، بالتنسيق مع الجمارك السعودية.

وأكدت مكافحة المخدرات أنه تم القبض على مستقبِلها بمدينة الرياض.

تفصيلاً، صرح المتحدث الرسمي للمديرية العامة لمكافحة المخدرات النقيب محمد النجيدي، بأن المتابعة الأمنية الاستباقية لنشاطات الشبكات الإجرامية التي تمتهن تهريب المواد المخدرة إلى المملكة، أسفرت عن كشف مخطط لتهريب كمية كبيرة من أقراص الأمفيتامين المخدرة إلى المملكة.

وقد تمت متابعتها وضبطها بالتنسيق مع الهيئة العامة للجمارك بميناء جدة الإسلامي، وكانت مخفية داخل شحنة فاكهة تفاح بلغ إجماليها (4.335.000) قرص أمفيتامين.


وأوضح "النجيدي" أنه تم القبض على المواطن المتورط في محاولة تهريبها واستقبالها للمملكة، مؤكداً أنه تم اتخاذ الإجراءات النظامية الأولية كافة بحقه وإحالته للنيابة العامة.

05 إبريل 2021 - 23 شعبان 1442
03:29 PM

ضبط شحنة تفاح في ميناء جدة ملغمة بـ 4 ملايين قرص أمفيتامين مخدر

مكافحة المخدرات أحبطت المحاولة بالتنسيق مع "الجمارك" وضبطت مستقبليها

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صحيفة سبق الإلكترونية - جدة
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أحبطت #مكافحة_المخدرات محاولة تهريب (4.335.000) مليون قرص أمفيتامين مخدر، عقب ضبطها مخبأة داخل شحنة فاكهة تفاح بميناء جدة الإسلامي، بالتنسيق مع الجمارك السعودية.

وأكدت مكافحة المخدرات أنه تم القبض على مستقبِلها بمدينة الرياض.

تفصيلاً، صرح المتحدث الرسمي للمديرية العامة لمكافحة المخدرات النقيب محمد النجيدي، بأن المتابعة الأمنية الاستباقية لنشاطات الشبكات الإجرامية التي تمتهن تهريب المواد المخدرة إلى المملكة، أسفرت عن كشف مخطط لتهريب كمية كبيرة من أقراص الأمفيتامين المخدرة إلى المملكة.

وقد تمت متابعتها وضبطها بالتنسيق مع الهيئة العامة للجمارك بميناء جدة الإسلامي، وكانت مخفية داخل شحنة فاكهة تفاح بلغ إجماليها (4.335.000) قرص أمفيتامين.


وأوضح "النجيدي" أنه تم القبض على المواطن المتورط في محاولة تهريبها واستقبالها للمملكة، مؤكداً أنه تم اتخاذ الإجراءات النظامية الأولية كافة بحقه وإحالته للنيابة العامة.

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