النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"الصحة": تسجيل 1068 حالة إصابة بكورونا .. وتعافي 1013 خلال الـ24 ساعة الماضية

لماذا لا يصطدم الجراد أثناء الطيران؟ شاهد الحشرة التي ستغير عالم الطيران والسيارات

العلماء يعكفون على دراسة خلية عصبية واحدة بداخلها

توصل باحثون أمريكيون إلى طريقة تمكن السيارات ذاتية القيادة والطائرات بدون طيار والروبوتات من تفادي الحوادث، وهذه الطريقة مستوحاة من أسراب الجراد القادرة على القيام بمناورات مراوغة لتجنب الاصطدامات.

ونقل موقع قناة "الحرة" عن صحيفة "الديلي ميل" البريطانية، تأكيد الباحثين أن ملايين الجراد تسير في أسراب بسرعة 2-3 أميال في الساعة، وهي قادرة على القيام بمناورات مراوغة في غضون مئات من المللي ثانية لتجنب الاصطدامات، بفضل خلاياه العصبية.


وقد طور الباحثون نسخة إلكترونية من هذه الخلية العصبية، تسمح بالتفاعل بسرعة دون استخدام الكثير من الطاقة، وعلى عكس مستشعرات الاصطدام الحالية للسيارات ذاتية القيادة، والتي تميل إلى أن تكون ضخمة وثقيلة، فإن النسخة المستوحاة من الجراد صغير جدًا ويمكنها الاستجابة في غضون ثانيتين فقط.

وقال مؤلف الورقة والمهندس سابتارشي داس من جامعة ولاية بنسلفانيا: "نحن نبحث دائمًا عن حيوانات ذات قدرات غير عادية، تلك التي تفعل شيئًا أفضل من البشر"، وأضاف "نرى الحشرات تستنسخ، ولكن بعد ذلك وجدنا أن الجراد فريد من نوعه".

وعلى عكس الحشرات الأخرى، يستخدم الجراد خلية عصبية واحدة متخصصة لتجنب الاصطدامات، يطلق عليها الخبراء " Lobula Giant Movement Detector " أو "LGMD ".

ووجد الباحثون أن الخلايا العصبية "LGMD " تستجيب لإشارات تصدرها العين، عندما تقترب من حشرة أخرى، وأضاف داس: "نظرًا لأن العصب يحتوي على فرعين، فإن الجراد يحسب التغييرات في هذين المدخلين ويدرك أن شيئًا ما سوف يصطدم، وبالتالي فإن الجراد يغير اتجاهه".

وتابع "بناءً على آلية تجنب الجراد الخاصة، طور الباحثون مستشعر تصادم بحجم النانو باستخدام كاشف ضوئي مصنوع من طبقة واحدة من كبريتيد الموليبدينوم".

وأكد الفريق أن هذا التطوير يمثل قفزة إلى الأمام نحو تطوير أنظمة ذكية منخفضة التكلفة ومحددة المهام وموفرة للطاقة وذات مصغر لتجنب الاصطدام، وقال الدكتور داس: "بينما لا يمكن للجراد إلا تجنب الاصطدامات مع الجراد الآخر، يمكن لجهازنا اكتشاف الاصطدامات المحتملة لمجموعة متنوعة من الأشياء بسرعات متفاوتة".

الجراد أسراب الجراد

الرئيسية/ محطات

اعلان
لماذا لا يصطدم الجراد أثناء الطيران؟ شاهد الحشرة التي ستغير عالم الطيران والسيارات
سبق

توصل باحثون أمريكيون إلى طريقة تمكن السيارات ذاتية القيادة والطائرات بدون طيار والروبوتات من تفادي الحوادث، وهذه الطريقة مستوحاة من أسراب الجراد القادرة على القيام بمناورات مراوغة لتجنب الاصطدامات.

ونقل موقع قناة "الحرة" عن صحيفة "الديلي ميل" البريطانية، تأكيد الباحثين أن ملايين الجراد تسير في أسراب بسرعة 2-3 أميال في الساعة، وهي قادرة على القيام بمناورات مراوغة في غضون مئات من المللي ثانية لتجنب الاصطدامات، بفضل خلاياه العصبية.


وقد طور الباحثون نسخة إلكترونية من هذه الخلية العصبية، تسمح بالتفاعل بسرعة دون استخدام الكثير من الطاقة، وعلى عكس مستشعرات الاصطدام الحالية للسيارات ذاتية القيادة، والتي تميل إلى أن تكون ضخمة وثقيلة، فإن النسخة المستوحاة من الجراد صغير جدًا ويمكنها الاستجابة في غضون ثانيتين فقط.

وقال مؤلف الورقة والمهندس سابتارشي داس من جامعة ولاية بنسلفانيا: "نحن نبحث دائمًا عن حيوانات ذات قدرات غير عادية، تلك التي تفعل شيئًا أفضل من البشر"، وأضاف "نرى الحشرات تستنسخ، ولكن بعد ذلك وجدنا أن الجراد فريد من نوعه".

وعلى عكس الحشرات الأخرى، يستخدم الجراد خلية عصبية واحدة متخصصة لتجنب الاصطدامات، يطلق عليها الخبراء " Lobula Giant Movement Detector " أو "LGMD ".

ووجد الباحثون أن الخلايا العصبية "LGMD " تستجيب لإشارات تصدرها العين، عندما تقترب من حشرة أخرى، وأضاف داس: "نظرًا لأن العصب يحتوي على فرعين، فإن الجراد يحسب التغييرات في هذين المدخلين ويدرك أن شيئًا ما سوف يصطدم، وبالتالي فإن الجراد يغير اتجاهه".

وتابع "بناءً على آلية تجنب الجراد الخاصة، طور الباحثون مستشعر تصادم بحجم النانو باستخدام كاشف ضوئي مصنوع من طبقة واحدة من كبريتيد الموليبدينوم".

وأكد الفريق أن هذا التطوير يمثل قفزة إلى الأمام نحو تطوير أنظمة ذكية منخفضة التكلفة ومحددة المهام وموفرة للطاقة وذات مصغر لتجنب الاصطدام، وقال الدكتور داس: "بينما لا يمكن للجراد إلا تجنب الاصطدامات مع الجراد الآخر، يمكن لجهازنا اكتشاف الاصطدامات المحتملة لمجموعة متنوعة من الأشياء بسرعات متفاوتة".

26 أغسطس 2020 - 7 محرّم 1442
04:16 PM
اخر تعديل
26 أغسطس 2020 - 7 محرّم 1442
05:28 PM

لماذا لا يصطدم الجراد أثناء الطيران؟ شاهد الحشرة التي ستغير عالم الطيران والسيارات

العلماء يعكفون على دراسة خلية عصبية واحدة بداخلها

A A A
أيمن حسن - الرياض
1
4,235

توصل باحثون أمريكيون إلى طريقة تمكن السيارات ذاتية القيادة والطائرات بدون طيار والروبوتات من تفادي الحوادث، وهذه الطريقة مستوحاة من أسراب الجراد القادرة على القيام بمناورات مراوغة لتجنب الاصطدامات.

ونقل موقع قناة "الحرة" عن صحيفة "الديلي ميل" البريطانية، تأكيد الباحثين أن ملايين الجراد تسير في أسراب بسرعة 2-3 أميال في الساعة، وهي قادرة على القيام بمناورات مراوغة في غضون مئات من المللي ثانية لتجنب الاصطدامات، بفضل خلاياه العصبية.


وقد طور الباحثون نسخة إلكترونية من هذه الخلية العصبية، تسمح بالتفاعل بسرعة دون استخدام الكثير من الطاقة، وعلى عكس مستشعرات الاصطدام الحالية للسيارات ذاتية القيادة، والتي تميل إلى أن تكون ضخمة وثقيلة، فإن النسخة المستوحاة من الجراد صغير جدًا ويمكنها الاستجابة في غضون ثانيتين فقط.

وقال مؤلف الورقة والمهندس سابتارشي داس من جامعة ولاية بنسلفانيا: "نحن نبحث دائمًا عن حيوانات ذات قدرات غير عادية، تلك التي تفعل شيئًا أفضل من البشر"، وأضاف "نرى الحشرات تستنسخ، ولكن بعد ذلك وجدنا أن الجراد فريد من نوعه".

وعلى عكس الحشرات الأخرى، يستخدم الجراد خلية عصبية واحدة متخصصة لتجنب الاصطدامات، يطلق عليها الخبراء " Lobula Giant Movement Detector " أو "LGMD ".

ووجد الباحثون أن الخلايا العصبية "LGMD " تستجيب لإشارات تصدرها العين، عندما تقترب من حشرة أخرى، وأضاف داس: "نظرًا لأن العصب يحتوي على فرعين، فإن الجراد يحسب التغييرات في هذين المدخلين ويدرك أن شيئًا ما سوف يصطدم، وبالتالي فإن الجراد يغير اتجاهه".

وتابع "بناءً على آلية تجنب الجراد الخاصة، طور الباحثون مستشعر تصادم بحجم النانو باستخدام كاشف ضوئي مصنوع من طبقة واحدة من كبريتيد الموليبدينوم".

وأكد الفريق أن هذا التطوير يمثل قفزة إلى الأمام نحو تطوير أنظمة ذكية منخفضة التكلفة ومحددة المهام وموفرة للطاقة وذات مصغر لتجنب الاصطدام، وقال الدكتور داس: "بينما لا يمكن للجراد إلا تجنب الاصطدامات مع الجراد الآخر، يمكن لجهازنا اكتشاف الاصطدامات المحتملة لمجموعة متنوعة من الأشياء بسرعات متفاوتة".

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
4,225
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
8,504
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
20,686
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
24,961

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!
التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة