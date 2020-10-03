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هولندا تسجّل 3831 إصابة جديدة بفيروس كورونا و9 حالات وفاة

ارتفع إجمالي المصابين إلى 127922 حالةً والوفيات 6428 شخصاً

سجّلت هولندا 3831 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) خلال الـ24 ساعة الماضية.

وتفصيلاً، ذكر المعهد الوطني الهولندي للصحة العامة في بيان أنه بتسجيل هذه الحالات الجديدة يرتفع إجمالي عدد الإصابات بالفيروس التاجي في البلاد إلى 127922 حالةً.

وأضاف أنه سجّل تسع حالات وفاة جديدة ليرتفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 6428 وفاة.

فيروس كورونا الجديد

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هولندا تسجّل 3831 إصابة جديدة بفيروس كورونا و9 حالات وفاة
سبق

سجّلت هولندا 3831 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) خلال الـ24 ساعة الماضية.

وتفصيلاً، ذكر المعهد الوطني الهولندي للصحة العامة في بيان أنه بتسجيل هذه الحالات الجديدة يرتفع إجمالي عدد الإصابات بالفيروس التاجي في البلاد إلى 127922 حالةً.

وأضاف أنه سجّل تسع حالات وفاة جديدة ليرتفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 6428 وفاة.

03 أكتوبر 2020 - 16 صفر 1442
12:11 AM

هولندا تسجّل 3831 إصابة جديدة بفيروس كورونا و9 حالات وفاة

ارتفع إجمالي المصابين إلى 127922 حالةً والوفيات 6428 شخصاً

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - أمستردام
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سجّلت هولندا 3831 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) خلال الـ24 ساعة الماضية.

وتفصيلاً، ذكر المعهد الوطني الهولندي للصحة العامة في بيان أنه بتسجيل هذه الحالات الجديدة يرتفع إجمالي عدد الإصابات بالفيروس التاجي في البلاد إلى 127922 حالةً.

وأضاف أنه سجّل تسع حالات وفاة جديدة ليرتفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 6428 وفاة.

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