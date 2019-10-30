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"المرور" يُطلق "حملة 80" التوعوية بالشراكة مع مركز سلامة الطرق

أعداد مشاهدات "البرومو" التشويقي وصلت إلى أكثر من نصف مليون

أطلقت الإدارة العامة للمرور "حملة 80" التوعوية التحفيزية، بالشراكة مع المركز الوطني لسلامة الطرق؛ لرفع مستوى السلامة المرورية.

وجاءت فكرة هذه الحملة والخارجة عن المألوف عن طريق متابعة سرية للسائقين، في تجربة اجتماعية حقيقية، أبطالها سائقون ملتزمون بالأنظمة المرورية، وذلك بعد متابعتهم وتوثيق التزامهم ومن ثم استيقافهم من قِبل رجل المرور السري؛ ليقوم مقدم التجربة الاجتماعية المرافق مع رجل المرور السري بمنحهم مكافأة مالية فورية باسم الحملة نظير التزامهم بالأنظمة المرورية.

ولاقت حملة_80 منذ انطلاقها، تفاعلاً كبيراً من أفراد المجتمع حيث وصلت أعداد مشاهدات "البرومو" التشويقي للحملة أكثر من نصف مليون مشاهدة على "تويتر" خلال أقل من 24 ساعة، وستستمر الحملة في الانتشار حسب الإعلان حتى تغطي مناطق المملكة كافة.

يُذكر أن عدد ضحايا الحوادث المرورية في السعودية يصل إلى أكثر من ستة آلاف وفاة سنوياً، إضافة إلى الإصابات الدائمة التي جعلت ثلث أسرّة المستشفيات مشغولة بمصابي الحوادث المرورية.

وأتى انطلاق "حملة80" للحد من أعداد الضحايا، والتوعية بالتحفيز، وإبراز القدوات في المجتمع، وإشراكهم في الرسالة، واستثمار وعيهم لمَن حولهم، حيث جاءت أهدافها متوافقة مع أهداف تأسيس المركز الوطني لسلامة الطرق الذي يعد إحدى أهم مبادرات برنامج التحول الوطني2020؛ لرفع مستوى السلامة المرورية نحو تحقيق هدف دخول المملكة ضمن قائمة أقل 20 دولة في نسبة الحوادث المرورية بحلول عام 2030م.

الإدارة العامة للمرور حملة 80 المركز الوطني لسلامة الطرق

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"المرور" يُطلق "حملة 80" التوعوية بالشراكة مع مركز سلامة الطرق
سبق

أطلقت الإدارة العامة للمرور "حملة 80" التوعوية التحفيزية، بالشراكة مع المركز الوطني لسلامة الطرق؛ لرفع مستوى السلامة المرورية.

وجاءت فكرة هذه الحملة والخارجة عن المألوف عن طريق متابعة سرية للسائقين، في تجربة اجتماعية حقيقية، أبطالها سائقون ملتزمون بالأنظمة المرورية، وذلك بعد متابعتهم وتوثيق التزامهم ومن ثم استيقافهم من قِبل رجل المرور السري؛ ليقوم مقدم التجربة الاجتماعية المرافق مع رجل المرور السري بمنحهم مكافأة مالية فورية باسم الحملة نظير التزامهم بالأنظمة المرورية.

ولاقت حملة_80 منذ انطلاقها، تفاعلاً كبيراً من أفراد المجتمع حيث وصلت أعداد مشاهدات "البرومو" التشويقي للحملة أكثر من نصف مليون مشاهدة على "تويتر" خلال أقل من 24 ساعة، وستستمر الحملة في الانتشار حسب الإعلان حتى تغطي مناطق المملكة كافة.

يُذكر أن عدد ضحايا الحوادث المرورية في السعودية يصل إلى أكثر من ستة آلاف وفاة سنوياً، إضافة إلى الإصابات الدائمة التي جعلت ثلث أسرّة المستشفيات مشغولة بمصابي الحوادث المرورية.

وأتى انطلاق "حملة80" للحد من أعداد الضحايا، والتوعية بالتحفيز، وإبراز القدوات في المجتمع، وإشراكهم في الرسالة، واستثمار وعيهم لمَن حولهم، حيث جاءت أهدافها متوافقة مع أهداف تأسيس المركز الوطني لسلامة الطرق الذي يعد إحدى أهم مبادرات برنامج التحول الوطني2020؛ لرفع مستوى السلامة المرورية نحو تحقيق هدف دخول المملكة ضمن قائمة أقل 20 دولة في نسبة الحوادث المرورية بحلول عام 2030م.

30 أكتوبر 2019 - 2 ربيع الأول 1441
01:53 PM

"المرور" يُطلق "حملة 80" التوعوية بالشراكة مع مركز سلامة الطرق

أعداد مشاهدات "البرومو" التشويقي وصلت إلى أكثر من نصف مليون

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أطلقت الإدارة العامة للمرور "حملة 80" التوعوية التحفيزية، بالشراكة مع المركز الوطني لسلامة الطرق؛ لرفع مستوى السلامة المرورية.

وجاءت فكرة هذه الحملة والخارجة عن المألوف عن طريق متابعة سرية للسائقين، في تجربة اجتماعية حقيقية، أبطالها سائقون ملتزمون بالأنظمة المرورية، وذلك بعد متابعتهم وتوثيق التزامهم ومن ثم استيقافهم من قِبل رجل المرور السري؛ ليقوم مقدم التجربة الاجتماعية المرافق مع رجل المرور السري بمنحهم مكافأة مالية فورية باسم الحملة نظير التزامهم بالأنظمة المرورية.

ولاقت حملة_80 منذ انطلاقها، تفاعلاً كبيراً من أفراد المجتمع حيث وصلت أعداد مشاهدات "البرومو" التشويقي للحملة أكثر من نصف مليون مشاهدة على "تويتر" خلال أقل من 24 ساعة، وستستمر الحملة في الانتشار حسب الإعلان حتى تغطي مناطق المملكة كافة.

يُذكر أن عدد ضحايا الحوادث المرورية في السعودية يصل إلى أكثر من ستة آلاف وفاة سنوياً، إضافة إلى الإصابات الدائمة التي جعلت ثلث أسرّة المستشفيات مشغولة بمصابي الحوادث المرورية.

وأتى انطلاق "حملة80" للحد من أعداد الضحايا، والتوعية بالتحفيز، وإبراز القدوات في المجتمع، وإشراكهم في الرسالة، واستثمار وعيهم لمَن حولهم، حيث جاءت أهدافها متوافقة مع أهداف تأسيس المركز الوطني لسلامة الطرق الذي يعد إحدى أهم مبادرات برنامج التحول الوطني2020؛ لرفع مستوى السلامة المرورية نحو تحقيق هدف دخول المملكة ضمن قائمة أقل 20 دولة في نسبة الحوادث المرورية بحلول عام 2030م.

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