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بعد انتظار 30 عاماً.. ليفربول يتوج بلقب الدوري الإنجليزي

احتفل ليفربول بحصوله على كأس بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم هذا الموسم، بعدما حقق فوزاً كبيرا 5/ 3 على ضيفه تشيلسي، في قمة مباريات الجولة 37 (قبل الأخيرة) للمسابقة.

وارتفع رصيد ليفربول، الذي حسم فوزه بالبطولة رسمياً منذ الشهر الماضي قبل سبع جولات على نهاية المسابقة، إلى 96 نقطة في الصدارة، فيما تجمد رصيد تشيلسي عند 63 نقطة، ليبقى في المركز الرابع، المؤهل لبطولة دوري أبطال أوروبا في الموسم القادم، بفارق الأهداف خلف مانشستر يونايتد، صاحب المركز الثالث، المتساوي معه في نفس الرصيد.

وقررت رابطة الدوري الإنجليزي الأسبوع الماضي حصول ليفربول على كأس البطولة، الغائبة عنه منذ 30 عاماً، بعد لقاء تشيلسي، الذي جرى بملعب (آنفيلد) معقل الفريق الأحمر، بالنظر إلى أن هذه المناسبة التاريخية ستتميز باحتفال فريد مصمم لتكريم جماهير ليفربول الذين تغيبوا عن الملعب بسبب إقامة المباريات بدون جمهور ضمن الإجراءات الاحترازية ضد انتشار فيروس كورونا.

ليفربول

الرئيسية/ رياضة / رياضة عالمية

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بعد انتظار 30 عاماً.. ليفربول يتوج بلقب الدوري الإنجليزي
سبق

احتفل ليفربول بحصوله على كأس بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم هذا الموسم، بعدما حقق فوزاً كبيرا 5/ 3 على ضيفه تشيلسي، في قمة مباريات الجولة 37 (قبل الأخيرة) للمسابقة.

وارتفع رصيد ليفربول، الذي حسم فوزه بالبطولة رسمياً منذ الشهر الماضي قبل سبع جولات على نهاية المسابقة، إلى 96 نقطة في الصدارة، فيما تجمد رصيد تشيلسي عند 63 نقطة، ليبقى في المركز الرابع، المؤهل لبطولة دوري أبطال أوروبا في الموسم القادم، بفارق الأهداف خلف مانشستر يونايتد، صاحب المركز الثالث، المتساوي معه في نفس الرصيد.

وقررت رابطة الدوري الإنجليزي الأسبوع الماضي حصول ليفربول على كأس البطولة، الغائبة عنه منذ 30 عاماً، بعد لقاء تشيلسي، الذي جرى بملعب (آنفيلد) معقل الفريق الأحمر، بالنظر إلى أن هذه المناسبة التاريخية ستتميز باحتفال فريد مصمم لتكريم جماهير ليفربول الذين تغيبوا عن الملعب بسبب إقامة المباريات بدون جمهور ضمن الإجراءات الاحترازية ضد انتشار فيروس كورونا.

23 يوليو 2020 - 2 ذو الحجة 1441
01:53 PM

بعد انتظار 30 عاماً.. ليفربول يتوج بلقب الدوري الإنجليزي

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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2,544

احتفل ليفربول بحصوله على كأس بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم هذا الموسم، بعدما حقق فوزاً كبيرا 5/ 3 على ضيفه تشيلسي، في قمة مباريات الجولة 37 (قبل الأخيرة) للمسابقة.

وارتفع رصيد ليفربول، الذي حسم فوزه بالبطولة رسمياً منذ الشهر الماضي قبل سبع جولات على نهاية المسابقة، إلى 96 نقطة في الصدارة، فيما تجمد رصيد تشيلسي عند 63 نقطة، ليبقى في المركز الرابع، المؤهل لبطولة دوري أبطال أوروبا في الموسم القادم، بفارق الأهداف خلف مانشستر يونايتد، صاحب المركز الثالث، المتساوي معه في نفس الرصيد.

وقررت رابطة الدوري الإنجليزي الأسبوع الماضي حصول ليفربول على كأس البطولة، الغائبة عنه منذ 30 عاماً، بعد لقاء تشيلسي، الذي جرى بملعب (آنفيلد) معقل الفريق الأحمر، بالنظر إلى أن هذه المناسبة التاريخية ستتميز باحتفال فريد مصمم لتكريم جماهير ليفربول الذين تغيبوا عن الملعب بسبب إقامة المباريات بدون جمهور ضمن الإجراءات الاحترازية ضد انتشار فيروس كورونا.

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