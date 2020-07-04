الحشرات ومخالفات التجهيزات تغلق 18 منشأة غذائية بـ"عمرة مكة"

إتلاف 750 كغم مواد غذائية متنوعة غير صالحة للاستهلاك الآدمي

نفذت الإدارة العامة لشؤون البلديات ممثلة في بلدية العمرة الفرعية، 760 جولة رقابية على الأنشطة الغذائية والمتعلقة بالصحة العامة، خلال أسبوع.



وأوضح رئيس بلدية العمرة الفرعية المهندس عمر بن عبدالرحمن المالكي، أنه تم تكثيف عمل الفرق الميدانية بهدف متابعة المنشآت الغذائية والمتعلقة بالصحة العامة؛ حيث بلغ عدد المنشآت التي تم إغلاقها 18 منشأة لوجود حشرات ومخالفات في المبنى وتجهيزاته، وتم إتلاف 750 كغم مواد غذائية متنوعة غير صالحة للاستهلاك الآدمي.



وأشار المالكي إلى أن تكثيف الحملات الرقابية يهدف بشكل عام إلى منع التجاوزات والحد من مخالفة الأنظمة والتعليمات والتأكد من تصحيح أوضاع المنشآت المخالفة وتطبيق لائحة الجزاءات والغرامات البلدية على المخالفين، ودعا المواطنين والمقيمين إلى ضرورة الالتزام بالإجراءات والتدابير الاحترازية، وفي حال وجود ملاحظات ومخالفات بلدية يمكن التواصل عبر رقم البلاغات الموحد (940)، ليتم اتخاذ كافة الإجراءات النظامية حيال المخالفات المرصودة.