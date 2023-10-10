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تطوُّر سريع: تونس تصنِّف 6 محافظات مناطق ذات انتشار مرتفع بكورونا

فيما دعت وزارة الداخلية المواطنين للالتزام بقرار حظر التجول

صنّفت السلطات الصحية التونسية اليوم 6 محافظات من أصل 24 محافظة كمناطق ذات خطورة انتشار مرتفع لفيروس كورونا.

من جهة أخرى، دعت وزارة الداخلية التونسية عموم المواطنين بالمحافظات المعنية إلى الالتزام بقرار حظر التجول الذي فرضته السلطات التونسية أمس.

فيروس كورونا الجديد تونس

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تطوُّر سريع: تونس تصنِّف 6 محافظات مناطق ذات انتشار مرتفع بكورونا
سبق

صنّفت السلطات الصحية التونسية اليوم 6 محافظات من أصل 24 محافظة كمناطق ذات خطورة انتشار مرتفع لفيروس كورونا.

من جهة أخرى، دعت وزارة الداخلية التونسية عموم المواطنين بالمحافظات المعنية إلى الالتزام بقرار حظر التجول الذي فرضته السلطات التونسية أمس.

09 أكتوبر 2020 - 22 صفر 1442
11:03 PM

تطوُّر سريع: تونس تصنِّف 6 محافظات مناطق ذات انتشار مرتفع بكورونا

فيما دعت وزارة الداخلية المواطنين للالتزام بقرار حظر التجول

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - تونس
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صنّفت السلطات الصحية التونسية اليوم 6 محافظات من أصل 24 محافظة كمناطق ذات خطورة انتشار مرتفع لفيروس كورونا.

من جهة أخرى، دعت وزارة الداخلية التونسية عموم المواطنين بالمحافظات المعنية إلى الالتزام بقرار حظر التجول الذي فرضته السلطات التونسية أمس.

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