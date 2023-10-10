تطوُّر سريع: تونس تصنِّف 6 محافظات مناطق ذات انتشار مرتفع بكورونا

صنّفت السلطات الصحية التونسية اليوم 6 محافظات من أصل 24 محافظة كمناطق ذات خطورة انتشار مرتفع لفيروس كورونا.
من جهة أخرى، دعت وزارة الداخلية التونسية عموم المواطنين بالمحافظات المعنية إلى الالتزام بقرار حظر التجول الذي فرضته السلطات التونسية أمس.
صنّفت السلطات الصحية التونسية اليوم 6 محافظات من أصل 24 محافظة كمناطق ذات خطورة انتشار مرتفع لفيروس كورونا.
من جهة أخرى، دعت وزارة الداخلية التونسية عموم المواطنين بالمحافظات المعنية إلى الالتزام بقرار حظر التجول الذي فرضته السلطات التونسية أمس.فيروس كورونا الجديد تونس
صنّفت السلطات الصحية التونسية اليوم 6 محافظات من أصل 24 محافظة كمناطق ذات خطورة انتشار مرتفع لفيروس كورونا.
من جهة أخرى، دعت وزارة الداخلية التونسية عموم المواطنين بالمحافظات المعنية إلى الالتزام بقرار حظر التجول الذي فرضته السلطات التونسية أمس.
صنّفت السلطات الصحية التونسية اليوم 6 محافظات من أصل 24 محافظة كمناطق ذات خطورة انتشار مرتفع لفيروس كورونا.
من جهة أخرى، دعت وزارة الداخلية التونسية عموم المواطنين بالمحافظات المعنية إلى الالتزام بقرار حظر التجول الذي فرضته السلطات التونسية أمس.