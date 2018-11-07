واستبشر أهالي منطقة القصيم بالزيارة الملكية الكريمة، وما ستعود به من نفع على الوطن والمواطن.. مؤكدين رجالاً ونساء أن الزيارة الميمونة لقائد العزم والحزم - أيده الله - تعد زيارة تاريخية، تعجز المشاعر عن التعبير عنها، وأدخلت الفرحة في نفوس أبناء المنطقة.

وتعيش القصيم بهذه المناسبة فرحًا غامرًا وحبًّا وولاء وطاعة ممزوجة بكثير من الفخر والاعتزاز بالزيارة الكريمة التي تحمل دلالات الخير والنماء والرفاهية لأبناء الوطن الغالي.

ارتدت منطقة القصيم حلة زاهية من البهجة مع بدء زيارة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - الميمونة للمنطقة، وتزيَّنت شوارعها وميادينها باللافتات التي رفعها الأهالي مطرزة بعبارات التقدير والترحيب بالملك المفدى - أيده الله -.

شاهد.. شوارع وميادين القصيم ترتدي حلة البهجة استعدادًا لزيارة الملك وكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2018-11-07 ارتدت منطقة القصيم حلة زاهية من البهجة مع بدء زيارة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - الميمونة للمنطقة، وتزيَّنت شوارعها وميادينها باللافتات التي رفعها الأهالي مطرزة بعبارات التقدير والترحيب بالملك المفدى - أيده الله -. وتعيش القصيم بهذه المناسبة فرحًا غامرًا وحبًّا وولاء وطاعة ممزوجة بكثير من الفخر والاعتزاز بالزيارة الكريمة التي تحمل دلالات الخير والنماء والرفاهية لأبناء الوطن الغالي. واستبشر أهالي منطقة القصيم بالزيارة الملكية الكريمة، وما ستعود به من نفع على الوطن والمواطن.. مؤكدين رجالاً ونساء أن الزيارة الميمونة لقائد العزم والحزم - أيده الله - تعد زيارة تاريخية، تعجز المشاعر عن التعبير عنها، وأدخلت الفرحة في نفوس أبناء المنطقة.

07 نوفمبر 2018 - 29 صفر 1440 01:51 AM

اخر تعديل 07 نوفمبر 2018 - 29 صفر 1440 02:16 PM

شاهد.. شوارع وميادين القصيم ترتدي حلة البهجة استعدادًا لزيارة الملك تزيَّنت باللافتات التي رفعها الأهالي بعبارات التقدير والترحيب





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ارتدت منطقة القصيم حلة زاهية من البهجة مع بدء زيارة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - الميمونة للمنطقة، وتزيَّنت شوارعها وميادينها باللافتات التي رفعها الأهالي مطرزة بعبارات التقدير والترحيب بالملك المفدى - أيده الله -.

وتعيش القصيم بهذه المناسبة فرحًا غامرًا وحبًّا وولاء وطاعة ممزوجة بكثير من الفخر والاعتزاز بالزيارة الكريمة التي تحمل دلالات الخير والنماء والرفاهية لأبناء الوطن الغالي.

واستبشر أهالي منطقة القصيم بالزيارة الملكية الكريمة، وما ستعود به من نفع على الوطن والمواطن.. مؤكدين رجالاً ونساء أن الزيارة الميمونة لقائد العزم والحزم - أيده الله - تعد زيارة تاريخية، تعجز المشاعر عن التعبير عنها، وأدخلت الفرحة في نفوس أبناء المنطقة.