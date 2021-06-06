"الأساليب قاسية والوسائل وحشية".. المخابرات الألمانية تحذر من أنشطة التجسس الروسية

"هالدنفانغ" أشار إلى اهتمام معقد لموسكو بكل المجالات

حذر توماس هالدنفانغ رئيس الهيئة الاتحادية لحماية الدستور (الاستخبارات الداخلية في ألمانيا)، اليوم (الأحد)، من أن روسيا تقوم بأنشطة في الوقت الراهن في ألمانيا على نحو يتشابه مع أنشطتها في أثناء الحرب الباردة.

وأوضح "هالدنفانغ" لصحيفة "فيلت أم زونتاج" الألمانية الأسبوعية في عددها الصادر اليوم أن لروسيا اهتماماً معقداً للغاية في استجلاء أمور في جميع المجالات السياسية تقريباً في ألمانيا، وفقاً لوكالة الأنباء الألمانية.

ولفت إلى أن الأساليب صارت أكثر قسوة، والوسائل أكثر وحشية، مشيراً إلى مقتل مواطن جورجي في عام 2019 في العاصمة الألمانية برلين، وحمّل الادعاء العام الاتحادي بألمانيا مسؤوليته لأوساط حكومية روسية.

من جهته، بين رئيس الاستخبارات الخارجية الاتحادية بألمانيا برونو كال، للصحيفة الألمانية ذاتها، أن دول مثل روسيا والصين تتبع نهجًا أكثر قسوة، لتحقيق المصالح على نحو سافر، بشكل أكبر مما كان عليه الوضع قديماً.

وأفاد "كال" بأنه جرت إضافة وسائل جديدة لدى بعض الأطراف الفاعلة، مثل دبلوماسية اللقاحات والكمامات مثلاً خلال أزمة تفشي فيروس «كورونا» المستجد.