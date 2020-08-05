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خلال أيام العيد.. 6457 أضحية استقبلها مسلخ حفر الباطن

وفق الضوابط الصحية من قِبَل المختصين وتقليل زمن الانتظار

استقبل مسلخ محافظة حفر الباطن خلال أيام عيد الأضحى المبارك "6457" أضحية؛ منها 6379 من الأغنام، و73 من الإبل، و5 من البقر.

وأوضح أمين محافظة حفر الباطن المهندس علي الغامدي، أن الأمانة اتخذت جميع الآليات والخطط اللازمة لعمل المسلخ؛ وفق الضوابط والاشتراطات الصحية من قِبَل المختصين، وتقليل زمن الانتظار إلى أقل فترة ممكنة، وسرعة إنجاز ذبح الأضاحي، وضمان التعقيم المستمر، والعمل بالإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وبيّن المهندس الغامدي، أن الأمانة هيّأت المسالخ والمطابخ لاستقبال الأضاحي؛ حيث تم التصريح لـ16 مطبخًا للذبح، خلال فترة العيد، خاضعة لإشراف الأمانة والبلديات التابعة والمرتبطة بها، وإلزام أصحاب المطابخ المصرح لها بالاشتراطات الخاصة، والتخلص من المخلفات بالطرق الصحيحة والآمنة.

حفر الباطن مسلخ محافظة حفر الباطن

الرئيسية/ المملكة / محليات

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خلال أيام العيد.. 6457 أضحية استقبلها مسلخ حفر الباطن
سبق

استقبل مسلخ محافظة حفر الباطن خلال أيام عيد الأضحى المبارك "6457" أضحية؛ منها 6379 من الأغنام، و73 من الإبل، و5 من البقر.

وأوضح أمين محافظة حفر الباطن المهندس علي الغامدي، أن الأمانة اتخذت جميع الآليات والخطط اللازمة لعمل المسلخ؛ وفق الضوابط والاشتراطات الصحية من قِبَل المختصين، وتقليل زمن الانتظار إلى أقل فترة ممكنة، وسرعة إنجاز ذبح الأضاحي، وضمان التعقيم المستمر، والعمل بالإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وبيّن المهندس الغامدي، أن الأمانة هيّأت المسالخ والمطابخ لاستقبال الأضاحي؛ حيث تم التصريح لـ16 مطبخًا للذبح، خلال فترة العيد، خاضعة لإشراف الأمانة والبلديات التابعة والمرتبطة بها، وإلزام أصحاب المطابخ المصرح لها بالاشتراطات الخاصة، والتخلص من المخلفات بالطرق الصحيحة والآمنة.

05 أغسطس 2020 - 15 ذو الحجة 1441
11:57 AM

خلال أيام العيد.. 6457 أضحية استقبلها مسلخ حفر الباطن

وفق الضوابط الصحية من قِبَل المختصين وتقليل زمن الانتظار

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - حفر الباطن
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استقبل مسلخ محافظة حفر الباطن خلال أيام عيد الأضحى المبارك "6457" أضحية؛ منها 6379 من الأغنام، و73 من الإبل، و5 من البقر.

وأوضح أمين محافظة حفر الباطن المهندس علي الغامدي، أن الأمانة اتخذت جميع الآليات والخطط اللازمة لعمل المسلخ؛ وفق الضوابط والاشتراطات الصحية من قِبَل المختصين، وتقليل زمن الانتظار إلى أقل فترة ممكنة، وسرعة إنجاز ذبح الأضاحي، وضمان التعقيم المستمر، والعمل بالإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وبيّن المهندس الغامدي، أن الأمانة هيّأت المسالخ والمطابخ لاستقبال الأضاحي؛ حيث تم التصريح لـ16 مطبخًا للذبح، خلال فترة العيد، خاضعة لإشراف الأمانة والبلديات التابعة والمرتبطة بها، وإلزام أصحاب المطابخ المصرح لها بالاشتراطات الخاصة، والتخلص من المخلفات بالطرق الصحيحة والآمنة.

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