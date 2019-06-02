أعلن برنامج "موسم العيد" عن حزمة فعالياته المقررة "هذا العيد" التي تنطلق لأول مرة بهوية موحدة وشاملة تحت مظلة "مواسم السعودية" التي تنظمها الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني. وتشمل هذه البرامج أكثر من 900 عرض حول المملكة، وما يزيد عن 300 فعالية تهدف إلى إعادة المتعة والبهجة والسعادة الخاصة بالعيد، وبرزت من ضمنها العديد من المسرحيات الكوميدية لكبار نجوم التمثيل في العالم العربي، وعدد من أشهر عروض السيرك العالمية، إضافة إلى العروض العالمية الترفيهية ذائعة الصيت، التي تقدم عروضها لأول مرة في المنطقة لإضفاء مزيد من الفرح على مستوى الفرد والأسرة والحي والمجتمع. ويُعد "هذا العيد" استثنائياً على جميع الأصعدة، وخاصة لمحبي الفن المسرحي؛ إذ ستُعرض أكثر من 10 مسرحيات كوميدية جديدة في مختلف مدن المملكة، يقدمها مجموعة من أشهر نجوم الشباك العربي، ومن أبرزهم: أحمد بدير، واللمبي، وطارق العلي، وطلعت زكريا، وحسن يوسف، وفايز المالكي، وغيرهم الكثير. كما سيتم تقديم أشهر عروض السيرك العالمية، مثل سيرك أمريكانو، ألواز، هوليود، أفريكانو، وسيرك الدهشة، أما على صعيد العروض الترفيهية العالمية، فيبرز العرض العالمي لألعاب الخفة مع روب ليك، وأوركسترا من الستين للحين، وعرض "مدينة المرايا" فيفالدود، والعروض الكورية، وشادو لاند، والبنّاء لوب، وسبونج بوب، وغيرها. وقال المنظمون لـ"موسم العيد": "حرصنا في "هذا العيد" على التفرد وتقديم الجديد من أجل نشر الفرح والاحتفال، بفتح نوافذ نحو العالم لنحتفي معاً بعيد الفطر المبارك، فاستقطبنا أشهر العروض العالمية في مجال السيرك، ومجالات وفنون الترفيه الموسيقية والاستعراضية من مختلف دول العالم، والتي تقدم عروضها لأول مرة في المنطقة". وأكدوا أنه بإمكان الجميع استعراض جميع العروض والفعاليات -وبكل سهولة- لمعرفة مواقع الفعاليات وأوقاتها، سواء عبر حسابات "موسم العيد" الرسمية في مواقع التواصل، أو عبر موقع "مواسم السعودية" الإلكتروني.

موسم العيد بالسعودية يعلن عن مفاجآت عروض وفعاليات.. تعرّف عليها صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2019-06-02 أعلن برنامج "موسم العيد" عن حزمة فعالياته المقررة "هذا العيد" التي تنطلق لأول مرة بهوية موحدة وشاملة تحت مظلة "مواسم السعودية" التي تنظمها الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني.



وتشمل هذه البرامج أكثر من 900 عرض حول المملكة، وما يزيد عن 300 فعالية تهدف إلى إعادة المتعة والبهجة والسعادة الخاصة بالعيد، وبرزت من ضمنها العديد من المسرحيات الكوميدية لكبار نجوم التمثيل في العالم العربي، وعدد من أشهر عروض السيرك العالمية، إضافة إلى العروض العالمية الترفيهية ذائعة الصيت، التي تقدم عروضها لأول مرة في المنطقة لإضفاء مزيد من الفرح على مستوى الفرد والأسرة والحي والمجتمع.



ويُعد "هذا العيد" استثنائياً على جميع الأصعدة، وخاصة لمحبي الفن المسرحي؛ إذ ستُعرض أكثر من 10 مسرحيات كوميدية جديدة في مختلف مدن المملكة، يقدمها مجموعة من أشهر نجوم الشباك العربي، ومن أبرزهم: أحمد بدير، واللمبي، وطارق العلي، وطلعت زكريا، وحسن يوسف، وفايز المالكي، وغيرهم الكثير.



كما سيتم تقديم أشهر عروض السيرك العالمية، مثل سيرك أمريكانو، ألواز، هوليود، أفريكانو، وسيرك الدهشة، أما على صعيد العروض الترفيهية العالمية، فيبرز العرض العالمي لألعاب الخفة مع روب ليك، وأوركسترا من الستين للحين، وعرض "مدينة المرايا" فيفالدود، والعروض الكورية، وشادو لاند، والبنّاء لوب، وسبونج بوب، وغيرها.



وقال المنظمون لـ"موسم العيد": "حرصنا في "هذا العيد" على التفرد وتقديم الجديد من أجل نشر الفرح والاحتفال، بفتح نوافذ نحو العالم لنحتفي معاً بعيد الفطر المبارك، فاستقطبنا أشهر العروض العالمية في مجال السيرك، ومجالات وفنون الترفيه الموسيقية والاستعراضية من مختلف دول العالم، والتي تقدم عروضها لأول مرة في المنطقة".



وأكدوا أنه بإمكان الجميع استعراض جميع العروض والفعاليات -وبكل سهولة- لمعرفة مواقع الفعاليات وأوقاتها، سواء عبر حسابات "موسم العيد" الرسمية في مواقع التواصل، أو عبر موقع "مواسم السعودية" الإلكتروني.

02 يونيو 2019 - 28 رمضان 1440 05:28 PM

موسم العيد بالسعودية يعلن عن مفاجآت عروض وفعاليات.. تعرّف عليها تشمل أكثر من 900 عرض حول المملكة وما يزيد عن 300 فعالية





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أعلن برنامج "موسم العيد" عن حزمة فعالياته المقررة "هذا العيد" التي تنطلق لأول مرة بهوية موحدة وشاملة تحت مظلة "مواسم السعودية" التي تنظمها الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني.



وتشمل هذه البرامج أكثر من 900 عرض حول المملكة، وما يزيد عن 300 فعالية تهدف إلى إعادة المتعة والبهجة والسعادة الخاصة بالعيد، وبرزت من ضمنها العديد من المسرحيات الكوميدية لكبار نجوم التمثيل في العالم العربي، وعدد من أشهر عروض السيرك العالمية، إضافة إلى العروض العالمية الترفيهية ذائعة الصيت، التي تقدم عروضها لأول مرة في المنطقة لإضفاء مزيد من الفرح على مستوى الفرد والأسرة والحي والمجتمع.



ويُعد "هذا العيد" استثنائياً على جميع الأصعدة، وخاصة لمحبي الفن المسرحي؛ إذ ستُعرض أكثر من 10 مسرحيات كوميدية جديدة في مختلف مدن المملكة، يقدمها مجموعة من أشهر نجوم الشباك العربي، ومن أبرزهم: أحمد بدير، واللمبي، وطارق العلي، وطلعت زكريا، وحسن يوسف، وفايز المالكي، وغيرهم الكثير.



كما سيتم تقديم أشهر عروض السيرك العالمية، مثل سيرك أمريكانو، ألواز، هوليود، أفريكانو، وسيرك الدهشة، أما على صعيد العروض الترفيهية العالمية، فيبرز العرض العالمي لألعاب الخفة مع روب ليك، وأوركسترا من الستين للحين، وعرض "مدينة المرايا" فيفالدود، والعروض الكورية، وشادو لاند، والبنّاء لوب، وسبونج بوب، وغيرها.



وقال المنظمون لـ"موسم العيد": "حرصنا في "هذا العيد" على التفرد وتقديم الجديد من أجل نشر الفرح والاحتفال، بفتح نوافذ نحو العالم لنحتفي معاً بعيد الفطر المبارك، فاستقطبنا أشهر العروض العالمية في مجال السيرك، ومجالات وفنون الترفيه الموسيقية والاستعراضية من مختلف دول العالم، والتي تقدم عروضها لأول مرة في المنطقة".



وأكدوا أنه بإمكان الجميع استعراض جميع العروض والفعاليات -وبكل سهولة- لمعرفة مواقع الفعاليات وأوقاتها، سواء عبر حسابات "موسم العيد" الرسمية في مواقع التواصل، أو عبر موقع "مواسم السعودية" الإلكتروني.