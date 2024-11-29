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أمانة جازان تهيّئ 208 حدائق وواجهات بحرية لاستقبال الزوّار خلال إجازة الفصل الأول

أكّدت حرصها على رفع مستوى الخدمات البلدية التي تقدمها للأهالي والزوّار والمقيمين

هيّأت أمانة منطقة جازان وبلدياتها المرتبطة بها الحدائق العامة، والواجهات البحرية، والمتنزهات، بمدينة جيزان ومحافظات ومراكز المنطقة لاستقبال الزوار خلال إجازة الفصل الدراسي الأول من العام الحالي.

وأوضح أمين المنطقة نايف بن مناحي بن سعيدان، أن الأمانة وبلديات المنطقة الـ 25 المرتبطة بها، أنهت تهيئة 208 من الحدائق والواجهات البحرية، التي تزيد مساحتها الإجمالية على 7,070,150 مترًا مربعًا، منها مساحة 5,150,848 مترًا مربعًا من المسطحات الخضراء، إضافة إلى عديد من المواقع السياحية بمدينة جيزان ومحافظات ومراكز المنطقة، التي تشهد حاليًا توافد الأهالي والمقيمين والزوّار.

وأكّد حرص أمانة المنطقة والبلديات المرتبطة بها على رفع مستوى الخدمات البلدية التي تقدمها لخدمة الأهالي والزوّار والمقيمين، وتنفيذ الأعمال اليومية ‏لمعالجة التشوّه البصري لتحسين المشهد الحضري، من خلال نظافة الساحات والميادين وصيانة الطرق والشوارع وإنارتها، مشيرًا إلى استمرارية تكثيف أعمال النظافة العامة في الشوارع والميادين والأحياء، للمحافظة على رفع مستوى النظافة العامة، مع التأكيد على ضرورة التزام وتقيد الجميع بالتعليمات والإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، للحد من انتشار فيروس كورونا حرصًا على صحة وسلامة الجميع.

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أمانة جازان تهيّئ 208 حدائق وواجهات بحرية لاستقبال الزوّار خلال إجازة الفصل الأول
سبق

هيّأت أمانة منطقة جازان وبلدياتها المرتبطة بها الحدائق العامة، والواجهات البحرية، والمتنزهات، بمدينة جيزان ومحافظات ومراكز المنطقة لاستقبال الزوار خلال إجازة الفصل الدراسي الأول من العام الحالي.

وأوضح أمين المنطقة نايف بن مناحي بن سعيدان، أن الأمانة وبلديات المنطقة الـ 25 المرتبطة بها، أنهت تهيئة 208 من الحدائق والواجهات البحرية، التي تزيد مساحتها الإجمالية على 7,070,150 مترًا مربعًا، منها مساحة 5,150,848 مترًا مربعًا من المسطحات الخضراء، إضافة إلى عديد من المواقع السياحية بمدينة جيزان ومحافظات ومراكز المنطقة، التي تشهد حاليًا توافد الأهالي والمقيمين والزوّار.

وأكّد حرص أمانة المنطقة والبلديات المرتبطة بها على رفع مستوى الخدمات البلدية التي تقدمها لخدمة الأهالي والزوّار والمقيمين، وتنفيذ الأعمال اليومية ‏لمعالجة التشوّه البصري لتحسين المشهد الحضري، من خلال نظافة الساحات والميادين وصيانة الطرق والشوارع وإنارتها، مشيرًا إلى استمرارية تكثيف أعمال النظافة العامة في الشوارع والميادين والأحياء، للمحافظة على رفع مستوى النظافة العامة، مع التأكيد على ضرورة التزام وتقيد الجميع بالتعليمات والإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، للحد من انتشار فيروس كورونا حرصًا على صحة وسلامة الجميع.

29 نوفمبر 2021 - 24 ربيع الآخر 1443
11:44 AM

أمانة جازان تهيّئ 208 حدائق وواجهات بحرية لاستقبال الزوّار خلال إجازة الفصل الأول

أكّدت حرصها على رفع مستوى الخدمات البلدية التي تقدمها للأهالي والزوّار والمقيمين

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - جازان
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هيّأت أمانة منطقة جازان وبلدياتها المرتبطة بها الحدائق العامة، والواجهات البحرية، والمتنزهات، بمدينة جيزان ومحافظات ومراكز المنطقة لاستقبال الزوار خلال إجازة الفصل الدراسي الأول من العام الحالي.

وأوضح أمين المنطقة نايف بن مناحي بن سعيدان، أن الأمانة وبلديات المنطقة الـ 25 المرتبطة بها، أنهت تهيئة 208 من الحدائق والواجهات البحرية، التي تزيد مساحتها الإجمالية على 7,070,150 مترًا مربعًا، منها مساحة 5,150,848 مترًا مربعًا من المسطحات الخضراء، إضافة إلى عديد من المواقع السياحية بمدينة جيزان ومحافظات ومراكز المنطقة، التي تشهد حاليًا توافد الأهالي والمقيمين والزوّار.

وأكّد حرص أمانة المنطقة والبلديات المرتبطة بها على رفع مستوى الخدمات البلدية التي تقدمها لخدمة الأهالي والزوّار والمقيمين، وتنفيذ الأعمال اليومية ‏لمعالجة التشوّه البصري لتحسين المشهد الحضري، من خلال نظافة الساحات والميادين وصيانة الطرق والشوارع وإنارتها، مشيرًا إلى استمرارية تكثيف أعمال النظافة العامة في الشوارع والميادين والأحياء، للمحافظة على رفع مستوى النظافة العامة، مع التأكيد على ضرورة التزام وتقيد الجميع بالتعليمات والإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، للحد من انتشار فيروس كورونا حرصًا على صحة وسلامة الجميع.

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