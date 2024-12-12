30 خبيراً يناقشون بالرياض خيارات إصلاح سوق الكهرباء بالمملكة

في ضوء استحداث تقنيات جديدة كالخلايا الشمسية والبطاريات وتكنولوجيا المعلومات

اجتمع أكثر من 30 خبيرًا في شؤون الطاقة في ورشة عمل عقدها مركز الملك عبدالله للدراسات والبحوث البترولية "كابسارك"، في مقر المركز؛ لمناقشة خيارات إصلاح قطاع الكهرباء في السعودية في ضوء استحداث تقنيات جديدة كالخلايا الشمسية والبطاريات وتكنولوجيا المعلومات، وذلك بالتعاون مع الشركة السعودية للكهرباء.

وتهدف ورشة العمل لمساعدة صناع القرار على مواجهة تحديات قطاع الكهرباء في المملكة، بالإضافة إلى تأثير الاتجاهات المتعددة على سياسات إنتاج الكهرباء كالسلامة وكفاءة التوريد.

وذكر مدير البرنامج في المركز "دوج كوك" أن صنّاع القرار في المملكة لديهم الفرصة للاستفادة من الدروس الحاسمة للسياسات الدولية وتبادل الخبرات التنظيمية والتجارية التي تساعد في تقليل المخاطر وزيادة الفوائد المحتملة من تحرير أسعار الكهرباء.

واشتملت ورشة العمل على خمس جلسات تمثلت في التحديات للوصول لرؤية المملكة 2030، وتحليل الاتجاهات المتعددة في قطاع الكهرباء واكتشاف أفضل الدروس العالمية في إصلاح قطاع الكهرباء، بالإضافة إلى تطوير أنظمة جديدة ونماذج أعمال لسوق الكهرباء الجديدة.

وشارك في ورشة العمل مسؤولون من الشركة السعودية للكهرباء، بجانب خبراء عالميين من منظمات متعدّدة كمنظمة الطاقة العالمية ومعهد مصدر للطاقة المتجددة في الإمارات وكلية لندن ومدرسة إدارة الأعمال في برلين، بالإضافة إلى معهد بحوث قطاع الكهرباء والعديد من الجهات ذات الصلة بإنتاج وتوزيع الكهرباء.