النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

أول صور مسربة لهاتف "جوجل بيكسل 5 إكس إل" المرتقب

أظهرت عددًا من المواصفات الخاصة بالهاتف

كشفت تقارير صحفية عالمية، عن أول صور مسربة لهاتف "جوجل بيكسل 5 إكس إل" المرتقب.

وأوضح موقع "جي إس إم آرينا" التقني المتخصص، أن تلك الصور المسربة لهاتف "بيكسل 5 إكس إل"، أظهرت عددًا من المواصفات الخاصة بالهاتف المرتقب.

وتُظهر الصور المسربة شاشة لمسية مزودة بثقب في الزاوية العليا اليسرى للكاميرا السيلفي الأمامية.

كما سيتم دعم الهاتف أيضًا بمستشعر بصمة إصبع وكاميرا مزدوجة خلفية على شكل مربع في الزاوية اليسرى العليا.

ولم تظهر الصور مواصفات الكاميرات الخلفية، ولكن يبدو من الصورة أن واحدة منها تحتوي على عدسة ذات زاوية فائقة الاتساع.

كما يبدو من الصور المسربة أن هاتف "بيكسل 5 إكس إل" سيأتي بزر للتحكم الصوتي وزر الطاقة على الجانب الأيمن، مع وجود منفذ "يو إس بي سي" في الأسفل، ومقبس سماعة رأس علوي.

ويبلغ سُمك هاتف "بيكسل 5 إكس إل" 9.5 ملليمتر، بما يتضمن نتوء الكاميرات الأمامية والخلفية.

هاتف جوجل بيكسل 5

الرئيسية/ تقنية / أخبار التقنية

اعلان
أول صور مسربة لهاتف "جوجل بيكسل 5 إكس إل" المرتقب
سبق

كشفت تقارير صحفية عالمية، عن أول صور مسربة لهاتف "جوجل بيكسل 5 إكس إل" المرتقب.

وأوضح موقع "جي إس إم آرينا" التقني المتخصص، أن تلك الصور المسربة لهاتف "بيكسل 5 إكس إل"، أظهرت عددًا من المواصفات الخاصة بالهاتف المرتقب.

وتُظهر الصور المسربة شاشة لمسية مزودة بثقب في الزاوية العليا اليسرى للكاميرا السيلفي الأمامية.

كما سيتم دعم الهاتف أيضًا بمستشعر بصمة إصبع وكاميرا مزدوجة خلفية على شكل مربع في الزاوية اليسرى العليا.

ولم تظهر الصور مواصفات الكاميرات الخلفية، ولكن يبدو من الصورة أن واحدة منها تحتوي على عدسة ذات زاوية فائقة الاتساع.

كما يبدو من الصور المسربة أن هاتف "بيكسل 5 إكس إل" سيأتي بزر للتحكم الصوتي وزر الطاقة على الجانب الأيمن، مع وجود منفذ "يو إس بي سي" في الأسفل، ومقبس سماعة رأس علوي.

ويبلغ سُمك هاتف "بيكسل 5 إكس إل" 9.5 ملليمتر، بما يتضمن نتوء الكاميرات الأمامية والخلفية.

08 يوليو 2020 - 17 ذو القعدة 1441
01:14 PM

أول صور مسربة لهاتف "جوجل بيكسل 5 إكس إل" المرتقب

أظهرت عددًا من المواصفات الخاصة بالهاتف

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
2
2,067

كشفت تقارير صحفية عالمية، عن أول صور مسربة لهاتف "جوجل بيكسل 5 إكس إل" المرتقب.

وأوضح موقع "جي إس إم آرينا" التقني المتخصص، أن تلك الصور المسربة لهاتف "بيكسل 5 إكس إل"، أظهرت عددًا من المواصفات الخاصة بالهاتف المرتقب.

وتُظهر الصور المسربة شاشة لمسية مزودة بثقب في الزاوية العليا اليسرى للكاميرا السيلفي الأمامية.

كما سيتم دعم الهاتف أيضًا بمستشعر بصمة إصبع وكاميرا مزدوجة خلفية على شكل مربع في الزاوية اليسرى العليا.

ولم تظهر الصور مواصفات الكاميرات الخلفية، ولكن يبدو من الصورة أن واحدة منها تحتوي على عدسة ذات زاوية فائقة الاتساع.

كما يبدو من الصور المسربة أن هاتف "بيكسل 5 إكس إل" سيأتي بزر للتحكم الصوتي وزر الطاقة على الجانب الأيمن، مع وجود منفذ "يو إس بي سي" في الأسفل، ومقبس سماعة رأس علوي.

ويبلغ سُمك هاتف "بيكسل 5 إكس إل" 9.5 ملليمتر، بما يتضمن نتوء الكاميرات الأمامية والخلفية.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
7,654
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
18,902
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
23,658
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
43,890

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!
التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة