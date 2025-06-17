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بنجلاديش: 4008 حالات إصابة جديدة بكورونا خلال الساعات الـ 24 الماضية

مما يرفع العدد الإجمالي إلى 98489

سجلت بنجلاديش 4008 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الساعات الـ 24 الماضية، مما يرفع العدد الإجمالي إلى 98489 حالة.

وقالت المتحدثة باسم إدارة الخدمات الصحية، نسيمة سلطانة: إن حصيلة الوفيات بسبب الفيروس ارتفعت إلى 1305 حالات، بعد تسجيل 43 حالة وفاة جديدة.

فيروس كورونا الجديد

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بنجلاديش: 4008 حالات إصابة جديدة بكورونا خلال الساعات الـ 24 الماضية
سبق

سجلت بنجلاديش 4008 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الساعات الـ 24 الماضية، مما يرفع العدد الإجمالي إلى 98489 حالة.

وقالت المتحدثة باسم إدارة الخدمات الصحية، نسيمة سلطانة: إن حصيلة الوفيات بسبب الفيروس ارتفعت إلى 1305 حالات، بعد تسجيل 43 حالة وفاة جديدة.

17 يونيو 2020 - 25 شوّال 1441
04:45 PM

بنجلاديش: 4008 حالات إصابة جديدة بكورونا خلال الساعات الـ 24 الماضية

مما يرفع العدد الإجمالي إلى 98489

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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سجلت بنجلاديش 4008 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الساعات الـ 24 الماضية، مما يرفع العدد الإجمالي إلى 98489 حالة.

وقالت المتحدثة باسم إدارة الخدمات الصحية، نسيمة سلطانة: إن حصيلة الوفيات بسبب الفيروس ارتفعت إلى 1305 حالات، بعد تسجيل 43 حالة وفاة جديدة.

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