"القسام" تعلن اغتيال القائد "بركة" على يد قوة إسرائيلية تسللت لغزة

أعلنت كتائب عز الدين القسام، الذراع المسلح لحركة "حماس"، مساء الأحد، أن قوة إسرائيلية خاصة تسللت إلى قطاع غزة واغتالت أحد قادتها وفقًا لوكالة الأناضول.

وتفصيلاً، أوضحت كتائب القسام في بيان مقتضب، أن "القوة الإسرائيلية تسللت في سيارة مدنية إلى منطقة بعمق 3 كيلومترات شرقي مدينة خان يونس، جنوبي قطاع غزة، وقامت باغتيال القائد القسامي "نور بركة".

وأضاف البيان: "أنه بعد اكتشاف تسلل القوة قام عناصر الكتائب بمطاردتها والتعامل معها".

وأشارت "القسام" إلى أن الطيران الحربي الإسرائيلي قام بعمليات قصفٍ لجنوبي قطاع غزة للتغطية على انسحاب القوة ما أدى إلى استشهاد عددٍ من الفلسطينيين.

وأكدت أن الحدث ما زال مستمرًا وتقوم "قوات كتائب القسام بالتعامل معه"، دون مزيد من التفاصيل.

وأعلن المتحدث باسم وزارة الصحة الفلسطينية بغزة، أشرف القدرة، مساء أمس، عن استشهاد 6 فلسطينيين في هجمات إسرائيلية، قرب الحدود الشرقية لمدينة خان يونس.

من جانب آخر، قال جيش الاحتلال الإسرائيلي إن قواته نفذت عملية أمنية في قطاع غزة، وإن اشتباكات اندلعت على إثرها، دون تقديم تفاصيل، معلنًا في بيان لاحق قال الجيش إنه يشن عشرات الغارات على القطاع.

ونفى الجيش اختطاف أحد جنوده في "الحادث الأمني بغزة" على يد فصائل المقاومة الفلسطينية.

من جانب آخر، قالت إذاعة الجيش الإسرائيلي، إن "قوات الجيش شنت عشرات الغارات الجوية على قطاع غزة ردًا على التطورات في الساعة الأخيرة".





وأشارت إلى أنه تم "تغيير طرق الرحلات القادمة إلى مطار بن غوريون بمدينة تل أبيب بسبب الوضع الأمني في غزة".

وقالت هيئة البث الإسرائيلية، إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يجري مشاورات أمنية بعد "حادث غزة".