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"ابن حثلين": 8 يخوت صحراوية تحطم أرقام أكبر اليخوت الفارهة

خلال مهرجان الملك عبد العزيز للإبل في نسخته السادسة

قال رئيس مجلس إدارة نادي الإبل الشيخ فهد بن فلاح بن حثلين" إن ثمانية يخوت صحراوية حطمت الأرقام التي سجلتها أكبر اليخوت الفارهة بطاقمها.

وأضاف "ابن حثلين": أن سفن الصحراء "الإبل" بدأت تنافس أكبر اليخوت الفارهة على مستوى العالم؛ بعد أن تم تأجير 8 فرديات من الإبل، الأحد الماضي في مهرجان الملك عبد العزيز للإبل في نسخته السادسة، بمبلغ 20 مليون ريال لمدة 48 ساعة.

وتابع قائلًا: بذلك تم التفوق على يخت "أكوتبوس" الذي تبلغ قيمته 2.56 مليون ريال، ويخت "صنرايز" الذي تبلغ قيمته 1.25 مليون ريال، ويخت "لاداتشا" البالغة قيمته 1.13 مليون ريال.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"ابن حثلين": 8 يخوت صحراوية تحطم أرقام أكبر اليخوت الفارهة
سبق

قال رئيس مجلس إدارة نادي الإبل الشيخ فهد بن فلاح بن حثلين" إن ثمانية يخوت صحراوية حطمت الأرقام التي سجلتها أكبر اليخوت الفارهة بطاقمها.

وأضاف "ابن حثلين": أن سفن الصحراء "الإبل" بدأت تنافس أكبر اليخوت الفارهة على مستوى العالم؛ بعد أن تم تأجير 8 فرديات من الإبل، الأحد الماضي في مهرجان الملك عبد العزيز للإبل في نسخته السادسة، بمبلغ 20 مليون ريال لمدة 48 ساعة.

وتابع قائلًا: بذلك تم التفوق على يخت "أكوتبوس" الذي تبلغ قيمته 2.56 مليون ريال، ويخت "صنرايز" الذي تبلغ قيمته 1.25 مليون ريال، ويخت "لاداتشا" البالغة قيمته 1.13 مليون ريال.

23 ديسمبر 2021 - 19 جمادى الأول 1443
05:20 PM

"ابن حثلين": 8 يخوت صحراوية تحطم أرقام أكبر اليخوت الفارهة

خلال مهرجان الملك عبد العزيز للإبل في نسخته السادسة

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منصور الشلاقي - حائل
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5,395

قال رئيس مجلس إدارة نادي الإبل الشيخ فهد بن فلاح بن حثلين" إن ثمانية يخوت صحراوية حطمت الأرقام التي سجلتها أكبر اليخوت الفارهة بطاقمها.

وأضاف "ابن حثلين": أن سفن الصحراء "الإبل" بدأت تنافس أكبر اليخوت الفارهة على مستوى العالم؛ بعد أن تم تأجير 8 فرديات من الإبل، الأحد الماضي في مهرجان الملك عبد العزيز للإبل في نسخته السادسة، بمبلغ 20 مليون ريال لمدة 48 ساعة.

وتابع قائلًا: بذلك تم التفوق على يخت "أكوتبوس" الذي تبلغ قيمته 2.56 مليون ريال، ويخت "صنرايز" الذي تبلغ قيمته 1.25 مليون ريال، ويخت "لاداتشا" البالغة قيمته 1.13 مليون ريال.

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بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
13,839
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
12,946
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,562
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,480

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