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"أنفوجرافيك": 5 جهات حكومية تضبط 804 منتجات مخالفة لبطاقة كفاءة الطاقة

قامت بجولات رقابية على 75 مستودعًا للأجهزة المنزلية بمختلف المناطق

أسفرت الجولات الرقابية التي استهدفت 75 مستودعًا للأجهزة المنزلية للتأكد من وجود بطاقة كفاءة الطاقة "المستويات" في جميع المناطق، والتي نفذتها خمس جهات حكومية، وهي: وزارة الصناعة والثروة المعدنية، ووزارة التجارة، والجمارك، والهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، والمركز السعودي لكفاءة الطاقة عن ضبط خمسة مستودعات مخالفة.

وبيّنت الجولة الرقابية أنها استهدفت ست مدن رئيسة وهي كل من الدمام، والقصيم، والرياض، وجدة، وجازان، وخميس مشيط، ضبط من خلالها 804 منتجات مخالفة، من خلال وجود بطاقة كفاءة الطاقة القديمة ذات النجوم.

الرئيسية/ المملكة / إقتصاد

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"أنفوجرافيك": 5 جهات حكومية تضبط 804 منتجات مخالفة لبطاقة كفاءة الطاقة
سبق

أسفرت الجولات الرقابية التي استهدفت 75 مستودعًا للأجهزة المنزلية للتأكد من وجود بطاقة كفاءة الطاقة "المستويات" في جميع المناطق، والتي نفذتها خمس جهات حكومية، وهي: وزارة الصناعة والثروة المعدنية، ووزارة التجارة، والجمارك، والهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، والمركز السعودي لكفاءة الطاقة عن ضبط خمسة مستودعات مخالفة.

وبيّنت الجولة الرقابية أنها استهدفت ست مدن رئيسة وهي كل من الدمام، والقصيم، والرياض، وجدة، وجازان، وخميس مشيط، ضبط من خلالها 804 منتجات مخالفة، من خلال وجود بطاقة كفاءة الطاقة القديمة ذات النجوم.

04 أكتوبر 2020 - 17 صفر 1442
10:01 PM

"أنفوجرافيك": 5 جهات حكومية تضبط 804 منتجات مخالفة لبطاقة كفاءة الطاقة

قامت بجولات رقابية على 75 مستودعًا للأجهزة المنزلية بمختلف المناطق

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أسفرت الجولات الرقابية التي استهدفت 75 مستودعًا للأجهزة المنزلية للتأكد من وجود بطاقة كفاءة الطاقة "المستويات" في جميع المناطق، والتي نفذتها خمس جهات حكومية، وهي: وزارة الصناعة والثروة المعدنية، ووزارة التجارة، والجمارك، والهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، والمركز السعودي لكفاءة الطاقة عن ضبط خمسة مستودعات مخالفة.

وبيّنت الجولة الرقابية أنها استهدفت ست مدن رئيسة وهي كل من الدمام، والقصيم، والرياض، وجدة، وجازان، وخميس مشيط، ضبط من خلالها 804 منتجات مخالفة، من خلال وجود بطاقة كفاءة الطاقة القديمة ذات النجوم.

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