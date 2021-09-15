"شرطة عسير": القبض على قائد مركبة تحرَّش بامرأة وضايقها على أحد الطرق الرئيسية بأبها

اتخذت بحقه الإجراءات النظامية الأولية وأُحيل إلى فرع النيابة العامة

صرَّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة عسير، المقدم زيد محمد الدباش، بأنه إشارة إلى مقطع الفيديو المتداوَل في وسائل التواصل الاجتماعي، ويظهر من خلاله تحرُّش قائد مركبة بامرأة، ومضايقتها على أحد الطرق الرئيسية بمدينة أبها، فقد تمكنت الجهة المختصة بشرطة المنطقة من تحديد هويته، والقبض عليه، وهو مواطن في العقد الرابع من العمر.

وأوضح أنه جرى إيقافه، واتُّخذت بحقه الإجراءات النظامية الأولية، وتمت إحالته إلى فرع النيابة العامة.