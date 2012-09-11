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شاهد .. الملك يستقبل الأمراء والعلماء وجمعاً من المواطنين

قَدِموا للسلام على خادم الحرمين الشريفين في قصر السلام بجدة

استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، في قصر السلام بجدة اليوم، الأمراء، العلماء، وجمعاً من المواطنين الذين قَدِموا للسلام عليه.

في بداية الاستقبال، أنصت الجميع لتلاوة آيات من القرآن الكريم، ثم تشرّف الحضور بالسلام على خادم الحرمين الشريفين.

حضر الاستقبال، الأمير خالد الفيصل بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرّمة، الأمير فهد بن عبدالله بن محمد، الأمير الدكتور خالد بن فيصل بن تركي وكيل وزارة الحرس الوطني للقطاع الغربي، الأمير مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز محافظ جدة، الأمير عبدالكريم بن سعود بن عبدالعزيز، الأمير نواف بن ناصر بن عبدالعزيز، الأمير الدكتور بندر بن سلمان بن محمد، الأمير فيصل بن سلطان بن عبدالله الفيصل، الأمير خالد بن عبدالله بن فيصل، الأمير فيصل بن محمد بن سعد وكيل إمارة منطقة مكة المكرمة المساعد للحقوق، الأمير مصعب بن فهد بن فيصل، الأمير سلطان بن عبدالعزيز بن هذلول بن عبدالعزيز.‎

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شاهد .. الملك يستقبل الأمراء والعلماء وجمعاً من المواطنين
سبق

استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، في قصر السلام بجدة اليوم، الأمراء، العلماء، وجمعاً من المواطنين الذين قَدِموا للسلام عليه.

في بداية الاستقبال، أنصت الجميع لتلاوة آيات من القرآن الكريم، ثم تشرّف الحضور بالسلام على خادم الحرمين الشريفين.

حضر الاستقبال، الأمير خالد الفيصل بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرّمة، الأمير فهد بن عبدالله بن محمد، الأمير الدكتور خالد بن فيصل بن تركي وكيل وزارة الحرس الوطني للقطاع الغربي، الأمير مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز محافظ جدة، الأمير عبدالكريم بن سعود بن عبدالعزيز، الأمير نواف بن ناصر بن عبدالعزيز، الأمير الدكتور بندر بن سلمان بن محمد، الأمير فيصل بن سلطان بن عبدالله الفيصل، الأمير خالد بن عبدالله بن فيصل، الأمير فيصل بن محمد بن سعد وكيل إمارة منطقة مكة المكرمة المساعد للحقوق، الأمير مصعب بن فهد بن فيصل، الأمير سلطان بن عبدالعزيز بن هذلول بن عبدالعزيز.‎

11 سبتمبر 2019 - 12 محرّم 1441
01:59 PM

شاهد .. الملك يستقبل الأمراء والعلماء وجمعاً من المواطنين

قَدِموا للسلام على خادم الحرمين الشريفين في قصر السلام بجدة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - جدة
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استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، في قصر السلام بجدة اليوم، الأمراء، العلماء، وجمعاً من المواطنين الذين قَدِموا للسلام عليه.

في بداية الاستقبال، أنصت الجميع لتلاوة آيات من القرآن الكريم، ثم تشرّف الحضور بالسلام على خادم الحرمين الشريفين.

حضر الاستقبال، الأمير خالد الفيصل بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرّمة، الأمير فهد بن عبدالله بن محمد، الأمير الدكتور خالد بن فيصل بن تركي وكيل وزارة الحرس الوطني للقطاع الغربي، الأمير مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز محافظ جدة، الأمير عبدالكريم بن سعود بن عبدالعزيز، الأمير نواف بن ناصر بن عبدالعزيز، الأمير الدكتور بندر بن سلمان بن محمد، الأمير فيصل بن سلطان بن عبدالله الفيصل، الأمير خالد بن عبدالله بن فيصل، الأمير فيصل بن محمد بن سعد وكيل إمارة منطقة مكة المكرمة المساعد للحقوق، الأمير مصعب بن فهد بن فيصل، الأمير سلطان بن عبدالعزيز بن هذلول بن عبدالعزيز.‎

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