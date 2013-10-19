النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

مصر تُجري مناورات بحرية منفصلة مع 4 دول

بينها السودان وأمريكا وإسبانيا

أعلن المتحدث العسكري المصري، اليوم (الثلاثاء)، انطلاق فعاليات التدريب المصري السوداني المشترك "حارس الجنوب – 1"، الذي تجرى ‏فعالياته حتى 29 أكتوبر بقاعدة محمد نجيب العسكرية وينفذ لأول مرّة بين ‏الجانبين.

وأوضح المتحدث عبر حسابه في "فيسبوك" أن القوات البحرية نفذت بنطاق مسرح العمليات للأسطول الجنوبي بالبحر الأحمر تدريباً بحرياً عابراً مع القوات البحرية الأمريكية، فضلاً عن تنفيذ تدريب بحري عابر مع القوات البحرية الإسبانية.

وأضاف أن القوات البحرية المصرية نفذت تدريباً بحرياً عابراً مع القوات البحرية اليونانية، بنطاق الأسطول الشمالى بالبحر المتوسط.

الرئيسية/ أخبار العالم

اعلان
مصر تُجري مناورات بحرية منفصلة مع 4 دول
سبق

أعلن المتحدث العسكري المصري، اليوم (الثلاثاء)، انطلاق فعاليات التدريب المصري السوداني المشترك "حارس الجنوب – 1"، الذي تجرى ‏فعالياته حتى 29 أكتوبر بقاعدة محمد نجيب العسكرية وينفذ لأول مرّة بين ‏الجانبين.

وأوضح المتحدث عبر حسابه في "فيسبوك" أن القوات البحرية نفذت بنطاق مسرح العمليات للأسطول الجنوبي بالبحر الأحمر تدريباً بحرياً عابراً مع القوات البحرية الأمريكية، فضلاً عن تنفيذ تدريب بحري عابر مع القوات البحرية الإسبانية.

وأضاف أن القوات البحرية المصرية نفذت تدريباً بحرياً عابراً مع القوات البحرية اليونانية، بنطاق الأسطول الشمالى بالبحر المتوسط.

19 أكتوبر 2021 - 13 ربيع الأول 1443
04:30 PM

مصر تُجري مناورات بحرية منفصلة مع 4 دول

بينها السودان وأمريكا وإسبانيا

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
904

أعلن المتحدث العسكري المصري، اليوم (الثلاثاء)، انطلاق فعاليات التدريب المصري السوداني المشترك "حارس الجنوب – 1"، الذي تجرى ‏فعالياته حتى 29 أكتوبر بقاعدة محمد نجيب العسكرية وينفذ لأول مرّة بين ‏الجانبين.

وأوضح المتحدث عبر حسابه في "فيسبوك" أن القوات البحرية نفذت بنطاق مسرح العمليات للأسطول الجنوبي بالبحر الأحمر تدريباً بحرياً عابراً مع القوات البحرية الأمريكية، فضلاً عن تنفيذ تدريب بحري عابر مع القوات البحرية الإسبانية.

وأضاف أن القوات البحرية المصرية نفذت تدريباً بحرياً عابراً مع القوات البحرية اليونانية، بنطاق الأسطول الشمالى بالبحر المتوسط.

اعلان

بالأرقام

201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
11,630
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
13,951
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,070
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
34,746

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة