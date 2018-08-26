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"القني" يوضِّح سِرَّ ظهور بعض المسؤولين السعوديين بدون شماغ في فعالية Launch

نعتز بالهوية الوطنية لكن نحاول أن نظهر للشباب بطريقة تجعلهم يتفاعلون مع مبادراتنا

كان لافتًا للنظر ظهور بعض المسؤولين السعوديين بدون لبس شماغ خلال انطلاق فعالية "Launch" أمس بالعاصمة الرياض، التي تعد أكبر إطلاق تقني في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وفي هذا الصدد فسَّر الرئيس التنفيذي للاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والدرونز متعب القني ظهور بعض المسؤولين بدون لبس شماغ بسبب محاولة جذب شريحة الشباب، ومحاورتهم.

وشدَّد خلال حديثه لقناة mbc على اعتزازهم بالشماغ والهوية الوطنية مستدركًا: لكن نتحدث إلى شريحة شابة؛ ونحاول أن نظهر لهم بطريقة يتقبلوننا بها، ويتفاعلون مع مبادراتنا. وكانت هذه رسالة واضحة لمحاورة هذه الشريحة.

وكان بين المتحدثين الرئيسيين في الفعالية وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبدالله السواحة، والمستشار في الديوان الملكي رئيس الهيئة العامة للترفيه تركي آل الشيخ، ورئيس الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي الدكتور عبدالله شرف الغامدي، ورئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والدرونز فيصل الخميسي، وعدد من المتحدثين الآخرين، بمشاركة من المشغل الوطني للاتصالات شركة stc.

وفي أكبر إطلاق تقني من نوعه على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا أعلنت السعودية أمس حزمة من المبادرات النوعية والبرامج التقنية بقيمة إجمالية تناهز 4 مليارات ريال، بالتعاون مع 10 من أهم عمالقة التكنولوجيا في العالم، تعزيزًا للقدرات الرقمية، وتحقيق هدف مبرمج من كل 100 سعودي بحلول عام 2030، وتشجيع الابتكار والإبداع، وتحقيق الريادة العالمية؛ إذ يأتي ذلك ترجمة لتوجيهات سمو ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز - حفظه الله-تحقيقًا لمستهدفات رؤية السعودية في اغتنام فرص الاقتصاد الرقمي.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"القني" يوضِّح سِرَّ ظهور بعض المسؤولين السعوديين بدون شماغ في فعالية Launch
سبق

كان لافتًا للنظر ظهور بعض المسؤولين السعوديين بدون لبس شماغ خلال انطلاق فعالية "Launch" أمس بالعاصمة الرياض، التي تعد أكبر إطلاق تقني في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وفي هذا الصدد فسَّر الرئيس التنفيذي للاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والدرونز متعب القني ظهور بعض المسؤولين بدون لبس شماغ بسبب محاولة جذب شريحة الشباب، ومحاورتهم.

وشدَّد خلال حديثه لقناة mbc على اعتزازهم بالشماغ والهوية الوطنية مستدركًا: لكن نتحدث إلى شريحة شابة؛ ونحاول أن نظهر لهم بطريقة يتقبلوننا بها، ويتفاعلون مع مبادراتنا. وكانت هذه رسالة واضحة لمحاورة هذه الشريحة.

وكان بين المتحدثين الرئيسيين في الفعالية وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبدالله السواحة، والمستشار في الديوان الملكي رئيس الهيئة العامة للترفيه تركي آل الشيخ، ورئيس الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي الدكتور عبدالله شرف الغامدي، ورئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والدرونز فيصل الخميسي، وعدد من المتحدثين الآخرين، بمشاركة من المشغل الوطني للاتصالات شركة stc.

وفي أكبر إطلاق تقني من نوعه على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا أعلنت السعودية أمس حزمة من المبادرات النوعية والبرامج التقنية بقيمة إجمالية تناهز 4 مليارات ريال، بالتعاون مع 10 من أهم عمالقة التكنولوجيا في العالم، تعزيزًا للقدرات الرقمية، وتحقيق هدف مبرمج من كل 100 سعودي بحلول عام 2030، وتشجيع الابتكار والإبداع، وتحقيق الريادة العالمية؛ إذ يأتي ذلك ترجمة لتوجيهات سمو ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز - حفظه الله-تحقيقًا لمستهدفات رؤية السعودية في اغتنام فرص الاقتصاد الرقمي.

26 أغسطس 2021 - 18 محرّم 1443
01:24 AM

"القني" يوضِّح سِرَّ ظهور بعض المسؤولين السعوديين بدون شماغ في فعالية Launch

نعتز بالهوية الوطنية لكن نحاول أن نظهر للشباب بطريقة تجعلهم يتفاعلون مع مبادراتنا

A A A
عبدالحكيم شار - الرياض
13
4,193

كان لافتًا للنظر ظهور بعض المسؤولين السعوديين بدون لبس شماغ خلال انطلاق فعالية "Launch" أمس بالعاصمة الرياض، التي تعد أكبر إطلاق تقني في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وفي هذا الصدد فسَّر الرئيس التنفيذي للاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والدرونز متعب القني ظهور بعض المسؤولين بدون لبس شماغ بسبب محاولة جذب شريحة الشباب، ومحاورتهم.

وشدَّد خلال حديثه لقناة mbc على اعتزازهم بالشماغ والهوية الوطنية مستدركًا: لكن نتحدث إلى شريحة شابة؛ ونحاول أن نظهر لهم بطريقة يتقبلوننا بها، ويتفاعلون مع مبادراتنا. وكانت هذه رسالة واضحة لمحاورة هذه الشريحة.

وكان بين المتحدثين الرئيسيين في الفعالية وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبدالله السواحة، والمستشار في الديوان الملكي رئيس الهيئة العامة للترفيه تركي آل الشيخ، ورئيس الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي الدكتور عبدالله شرف الغامدي، ورئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والدرونز فيصل الخميسي، وعدد من المتحدثين الآخرين، بمشاركة من المشغل الوطني للاتصالات شركة stc.

وفي أكبر إطلاق تقني من نوعه على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا أعلنت السعودية أمس حزمة من المبادرات النوعية والبرامج التقنية بقيمة إجمالية تناهز 4 مليارات ريال، بالتعاون مع 10 من أهم عمالقة التكنولوجيا في العالم، تعزيزًا للقدرات الرقمية، وتحقيق هدف مبرمج من كل 100 سعودي بحلول عام 2030، وتشجيع الابتكار والإبداع، وتحقيق الريادة العالمية؛ إذ يأتي ذلك ترجمة لتوجيهات سمو ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز - حفظه الله-تحقيقًا لمستهدفات رؤية السعودية في اغتنام فرص الاقتصاد الرقمي.

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