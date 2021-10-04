السفارة الأمريكية في الرياض تدين استهداف ميليشيا الحوثي جازان
قالت: لقد زاد الحوثيون بشكل كبير من استهدافهم المدنيين الأبرياء
أدانت السفارة الأمريكية في الرياض استهداف الميليشيات الحوثية المدنيين في منطقة جازان.
وقالت عبر حسابها في تويتر: ندين بشدة الهجوم الحوثي الأخير على #جازان، لقد زاد الحوثيون بشكل كبير من استهدافهم للمدنيين الأبرياء في المملكة. ونحث الحوثيين على وقف هذه الهجمات المشينة والعمل على إيجاد حل سلمي ودبلوماسي لإنهاء هذا الصراع.
السفارة الأمريكية في الرياض تدين استهداف ميليشيا الحوثي جازان
صحيفة سبق الإلكترونيةسبق2021-10-04
أدانت السفارة الأمريكية في الرياض استهداف الميليشيات الحوثية المدنيين في منطقة جازان.
وقالت عبر حسابها في تويتر: ندين بشدة الهجوم الحوثي الأخير على #جازان، لقد زاد الحوثيون بشكل كبير من استهدافهم للمدنيين الأبرياء في المملكة. ونحث الحوثيين على وقف هذه الهجمات المشينة والعمل على إيجاد حل سلمي ودبلوماسي لإنهاء هذا الصراع.
04 أكتوبر 2021 - 27 صفر 1443
01:51 PM
السفارة الأمريكية في الرياض تدين استهداف ميليشيا الحوثي جازان
قالت: لقد زاد الحوثيون بشكل كبير من استهدافهم المدنيين الأبرياء
أدانت السفارة الأمريكية في الرياض استهداف الميليشيات الحوثية المدنيين في منطقة جازان.
وقالت عبر حسابها في تويتر: ندين بشدة الهجوم الحوثي الأخير على #جازان، لقد زاد الحوثيون بشكل كبير من استهدافهم للمدنيين الأبرياء في المملكة. ونحث الحوثيين على وقف هذه الهجمات المشينة والعمل على إيجاد حل سلمي ودبلوماسي لإنهاء هذا الصراع.