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اعتقال وإصابتان.. شاحنة تصطدم بنقطة تفتيش خارج قنصلية السعودية بكراتشي

لم يُقتل أحدٌ عند النقطة الأمنية واستبعدت الشرطة مبدئياً أن تكون عملية إرهابية

أُصيب اثنان من رجال الأمن بعد أن اصطدمت شاحنة بنقطة تفتيش أمنية خارج القنصلية السعودية في منطقة ديفينس في مدينة كراتشي الباكستانية، أمس السبت.

وذكرت تقارير باكستانية، أن المصابَيْن من رجال الأمن من الجنسية الباكستانية يعملان على أمن القنصلية السعودية ولم يُقتل أحدٌ في الحادث.

وقالت شرطة مدينة كراتشي، في بيان، إن الحادث وقع أمس السبت، بعدما تعطلت مكابح الشاحنة، مستبعدة مبدئياً أن تكون عملية إرهابية، وتمّ اعتقال السائق وإخضاعه للتحقيقات.

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اعتقال وإصابتان.. شاحنة تصطدم بنقطة تفتيش خارج قنصلية السعودية بكراتشي
سبق

أُصيب اثنان من رجال الأمن بعد أن اصطدمت شاحنة بنقطة تفتيش أمنية خارج القنصلية السعودية في منطقة ديفينس في مدينة كراتشي الباكستانية، أمس السبت.

وذكرت تقارير باكستانية، أن المصابَيْن من رجال الأمن من الجنسية الباكستانية يعملان على أمن القنصلية السعودية ولم يُقتل أحدٌ في الحادث.

وقالت شرطة مدينة كراتشي، في بيان، إن الحادث وقع أمس السبت، بعدما تعطلت مكابح الشاحنة، مستبعدة مبدئياً أن تكون عملية إرهابية، وتمّ اعتقال السائق وإخضاعه للتحقيقات.

06 يونيو 2021 - 25 شوّال 1442
12:48 PM

اعتقال وإصابتان.. شاحنة تصطدم بنقطة تفتيش خارج قنصلية السعودية بكراتشي

لم يُقتل أحدٌ عند النقطة الأمنية واستبعدت الشرطة مبدئياً أن تكون عملية إرهابية

A A A
خالد علي - الرياض
2
14,308

أُصيب اثنان من رجال الأمن بعد أن اصطدمت شاحنة بنقطة تفتيش أمنية خارج القنصلية السعودية في منطقة ديفينس في مدينة كراتشي الباكستانية، أمس السبت.

وذكرت تقارير باكستانية، أن المصابَيْن من رجال الأمن من الجنسية الباكستانية يعملان على أمن القنصلية السعودية ولم يُقتل أحدٌ في الحادث.

وقالت شرطة مدينة كراتشي، في بيان، إن الحادث وقع أمس السبت، بعدما تعطلت مكابح الشاحنة، مستبعدة مبدئياً أن تكون عملية إرهابية، وتمّ اعتقال السائق وإخضاعه للتحقيقات.

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