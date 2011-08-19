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"سكر" تختتم ماراثون مهرجان ولي العهد للهجن.. بأفضل توقيت

أسدل الستار، اليوم الخميس، على منافسات المرحلة التمهيدية لمهرجان ولي العهد للهجن في نسخته الثالثة، والتي انطلقت منذ الثامن من أغسطس الجاري على ميدان الطائف، حيث شهدت المرحلة التمهيدية إقامة 320 شوطاً، وبمشاركة 7873 مطية من جميع الفئات العمرية للهجن، يمثلون السعودية، البحرين، الأردن، قطر، الإمارات، الكويت، وعمان، بالإضافة إلى الولايات المتحدة الأمريكية، فيما تنطلق في الثاني من سبتمبر المقبل، المرحلة النهائية بـ 204 أشواط، على أن يحدد المشاركون لاحقاً.

وشهد اليوم الأخير من المرحلة التمهيدية، إقامة سباق الماراثون بمشاركة 102 مطية من السعودية، الكويت، عمان، والإمارات مقسمة على 7 أشواط بمسافة 5 كلم، حيث سجّلت المطية "سكر" أفضل توقيت في 9.3 دقيقة، لمالكها سليمان سلامة الجهني، فيما جاءت نتائج الفائزين بالمراكز الأولى في الـ7 أشواط تباعاً على النحو التالي: أولاً "تكرم" لنادر فرج الجهني، وثانياً "سكر" لسليمان سلامة الجهني، "صلفة" لخلف نايف الشمري، "صايل" لسليمان سلامة الجهني، "شاهين" لسفر سالم العتيبي، "جوري" لسفر سالم العتيبي، و"الفايز" لسليمان سلامة الجهني.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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"سكر" تختتم ماراثون مهرجان ولي العهد للهجن.. بأفضل توقيت
سبق

أسدل الستار، اليوم الخميس، على منافسات المرحلة التمهيدية لمهرجان ولي العهد للهجن في نسخته الثالثة، والتي انطلقت منذ الثامن من أغسطس الجاري على ميدان الطائف، حيث شهدت المرحلة التمهيدية إقامة 320 شوطاً، وبمشاركة 7873 مطية من جميع الفئات العمرية للهجن، يمثلون السعودية، البحرين، الأردن، قطر، الإمارات، الكويت، وعمان، بالإضافة إلى الولايات المتحدة الأمريكية، فيما تنطلق في الثاني من سبتمبر المقبل، المرحلة النهائية بـ 204 أشواط، على أن يحدد المشاركون لاحقاً.

وشهد اليوم الأخير من المرحلة التمهيدية، إقامة سباق الماراثون بمشاركة 102 مطية من السعودية، الكويت، عمان، والإمارات مقسمة على 7 أشواط بمسافة 5 كلم، حيث سجّلت المطية "سكر" أفضل توقيت في 9.3 دقيقة، لمالكها سليمان سلامة الجهني، فيما جاءت نتائج الفائزين بالمراكز الأولى في الـ7 أشواط تباعاً على النحو التالي: أولاً "تكرم" لنادر فرج الجهني، وثانياً "سكر" لسليمان سلامة الجهني، "صلفة" لخلف نايف الشمري، "صايل" لسليمان سلامة الجهني، "شاهين" لسفر سالم العتيبي، "جوري" لسفر سالم العتيبي، و"الفايز" لسليمان سلامة الجهني.

19 أغسطس 2021 - 11 محرّم 1443
12:50 PM

"سكر" تختتم ماراثون مهرجان ولي العهد للهجن.. بأفضل توقيت

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صحيفة سبق الإلكترونية - الطائف
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أسدل الستار، اليوم الخميس، على منافسات المرحلة التمهيدية لمهرجان ولي العهد للهجن في نسخته الثالثة، والتي انطلقت منذ الثامن من أغسطس الجاري على ميدان الطائف، حيث شهدت المرحلة التمهيدية إقامة 320 شوطاً، وبمشاركة 7873 مطية من جميع الفئات العمرية للهجن، يمثلون السعودية، البحرين، الأردن، قطر، الإمارات، الكويت، وعمان، بالإضافة إلى الولايات المتحدة الأمريكية، فيما تنطلق في الثاني من سبتمبر المقبل، المرحلة النهائية بـ 204 أشواط، على أن يحدد المشاركون لاحقاً.

وشهد اليوم الأخير من المرحلة التمهيدية، إقامة سباق الماراثون بمشاركة 102 مطية من السعودية، الكويت، عمان، والإمارات مقسمة على 7 أشواط بمسافة 5 كلم، حيث سجّلت المطية "سكر" أفضل توقيت في 9.3 دقيقة، لمالكها سليمان سلامة الجهني، فيما جاءت نتائج الفائزين بالمراكز الأولى في الـ7 أشواط تباعاً على النحو التالي: أولاً "تكرم" لنادر فرج الجهني، وثانياً "سكر" لسليمان سلامة الجهني، "صلفة" لخلف نايف الشمري، "صايل" لسليمان سلامة الجهني، "شاهين" لسفر سالم العتيبي، "جوري" لسفر سالم العتيبي، و"الفايز" لسليمان سلامة الجهني.

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