"الشورى".. لجان الحج والشؤون الاجتماعية والمياه تعقد اجتماعاتها عن بُعد

ناقشت خلال الاجتماع عدداً من الموضوعات التي تقع ضمن اختصاصاتها

عقدت لجنة الحج والإسكان والخدمات في مجلس الشورى أمس، اجتماعاً (عن بُعد) برئاسة عضو المجلس رئيس اللجنة الدكتور أيمن بن صالح فاضل.

وناقشت اللجنة خلال الاجتماع عددًا من الموضوعات التي تقع ضمن اختصاصاتها، ومنها مناقشة تقرير اللجنة بشأن التقرير السنوي للهيئة الملكية للجبيل وينبع للعام المالي 1440 / 1441هـ.

واستعرضت لجنة المياه والزراعة والبيئة خلال اجتماعها الذي عقد (عن بُعد) برئاسة عضو المجلس رئيس اللجنة الدكتور سعود بن ليلي الرويلي؛ عددًا من الموضوعات التي تقع ضمن اختصاص اللجنة.

ومن الموضوعات التي ناقشتها اللجنة خلال الاجتماع تقرير اللجنة بشأن التقرير السنوي للمؤسسة العامة للحبوب للعام المالي 1440 / 1441هـ، وعديداً من مشاريع الاتفاقيات ومذكرات التفاهم.

كما عقدت لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب في مجلس الشورى اجتماعًا (عن بُعد) برئاسة عضو المجلس رئيس اللجنة الدكتور عبدالله بن سليمان البلوي.

وجرى خلال الاجتماع استعراض عدد من الموضوعات التي تقع ضمن اختصاصات اللجنة ومنها وجهة نظرها بشأن التقرير السنوي لبنك التنمية الاجتماعية للعام المالي 1439 / 1440هـ.