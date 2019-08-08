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"أدلة الحدود الشرعية".. دليل الحاج المكاني يعلو في سماء المشاعر

تغطي كامل المساحة وتمتاز بارتفاعها وحجمها الكبير ليسهل مشاهدتها

تتوزع أدلة إرشادية تُبَيّن للحاج حدود كل مشعر (منى، عرفات، مزدلفة)، بأبعاد تغطي كامل المساحة، وتمتاز بارتفاعها وحجمها الكبير ليسهل مشاهدتها.

وتمثل هذه العلامات الدليلَ الجغرافي للحاج؛ حيث صُممت بهوية وطابع خاصين مغايرين لبقية اللوحات الإرشادية؛ حيث يتميز كل مشعر بلون؛ فيما دُوّنت المعلومات بخط بارز باللغتين العربية والإنجليزية.

واستندت مواضع تلك الأدلة على الحدود المكانية للمشاعر المقدسة وبيان بداية ونهاية كل مشعر؛ بما يضمن للحاج أنه في حدود المشعر، إلى جانب لوحات أخرى تحدد اتجاه القبلة.

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"أدلة الحدود الشرعية".. دليل الحاج المكاني يعلو في سماء المشاعر
سبق

تتوزع أدلة إرشادية تُبَيّن للحاج حدود كل مشعر (منى، عرفات، مزدلفة)، بأبعاد تغطي كامل المساحة، وتمتاز بارتفاعها وحجمها الكبير ليسهل مشاهدتها.

وتمثل هذه العلامات الدليلَ الجغرافي للحاج؛ حيث صُممت بهوية وطابع خاصين مغايرين لبقية اللوحات الإرشادية؛ حيث يتميز كل مشعر بلون؛ فيما دُوّنت المعلومات بخط بارز باللغتين العربية والإنجليزية.

واستندت مواضع تلك الأدلة على الحدود المكانية للمشاعر المقدسة وبيان بداية ونهاية كل مشعر؛ بما يضمن للحاج أنه في حدود المشعر، إلى جانب لوحات أخرى تحدد اتجاه القبلة.

08 أغسطس 2019 - 7 ذو الحجة 1440
02:06 PM

"أدلة الحدود الشرعية".. دليل الحاج المكاني يعلو في سماء المشاعر

تغطي كامل المساحة وتمتاز بارتفاعها وحجمها الكبير ليسهل مشاهدتها

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - منى
0
964

تتوزع أدلة إرشادية تُبَيّن للحاج حدود كل مشعر (منى، عرفات، مزدلفة)، بأبعاد تغطي كامل المساحة، وتمتاز بارتفاعها وحجمها الكبير ليسهل مشاهدتها.

وتمثل هذه العلامات الدليلَ الجغرافي للحاج؛ حيث صُممت بهوية وطابع خاصين مغايرين لبقية اللوحات الإرشادية؛ حيث يتميز كل مشعر بلون؛ فيما دُوّنت المعلومات بخط بارز باللغتين العربية والإنجليزية.

واستندت مواضع تلك الأدلة على الحدود المكانية للمشاعر المقدسة وبيان بداية ونهاية كل مشعر؛ بما يضمن للحاج أنه في حدود المشعر، إلى جانب لوحات أخرى تحدد اتجاه القبلة.

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