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شاهد .. 4 حالات اختطاف طائرات أجنبية بالأجواء السعودية خلال 27 عاماً

حصاد 21 عاماً من تصدّي "أمن الدولة" للإرهاب تظهر نتائجه في "الجنادرية"

تصوير ماجد البقمي: تبرز رئاسة أمن الدولة، من خلال جناحها المشارك في مهرجان الجنادرية 32، للزوّار إحصائيات وأرقاماً للعمليات الإرهابية والأسلحة والمتفجرات التي تمّ إحباطها، والتي كانت تستهدف منشآت وأبرياء؛ حيث ضمّت القائمة عدد 4 حالات لاختطاف طائرات أجنبية تمّ تنفيذها ومعالجتها في الأجواء السعودية منذ عام 1986 إلى عام 2013.

وشهدت المملكة خلال الـ 21 عاماً الماضية، 1096 عملية إرهابية؛ أسفرت عن وقوع 3007 ضحايا واستشهاد 333 من رجال الأمن؛ بينما تمّ إنقاذ حياة 13 ألفاً، وتمكّن رجال الأمن من القضاء على 695 إرهابياً وإصابة 346 آخرين، وضبط 4529 قطعة سلاح، و450 قنبلة يدوية، و3 صواريخ سام، بجانب 374 قذيفة "آر بي جي" و241 حزاماً ناسفاً و47 طن متفجرات.

واستطاعت قوات الأمن حماية 4 آلاف مبنى من التدمير الناتج من العمليات الإرهابية الإجرامية التي تستهدف أمن المملكة واستقرارها.

ويضم جناح رئاسة أمن الدولة المشارك في المهرجان عدداً من الأركان التي تمثل القطاعات الأمنية العاملة تحت مظلته، ومنها: إدارة المتفجرات، وأمن المطارات، والإدارة العامة لسجون المباحث، ومركز محمد بن نايف للمناصحة والرعاية، والعمليات الميدانية، والمباحث الإدارية، وكلية نايف للأمن الوطني، والإدارة العامة للأمن الفكري، والقيادة العامة لطيران الأمن، وقوات الطوارئ الخاصّة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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شاهد .. 4 حالات اختطاف طائرات أجنبية بالأجواء السعودية خلال 27 عاماً
سبق

تصوير ماجد البقمي: تبرز رئاسة أمن الدولة، من خلال جناحها المشارك في مهرجان الجنادرية 32، للزوّار إحصائيات وأرقاماً للعمليات الإرهابية والأسلحة والمتفجرات التي تمّ إحباطها، والتي كانت تستهدف منشآت وأبرياء؛ حيث ضمّت القائمة عدد 4 حالات لاختطاف طائرات أجنبية تمّ تنفيذها ومعالجتها في الأجواء السعودية منذ عام 1986 إلى عام 2013.

وشهدت المملكة خلال الـ 21 عاماً الماضية، 1096 عملية إرهابية؛ أسفرت عن وقوع 3007 ضحايا واستشهاد 333 من رجال الأمن؛ بينما تمّ إنقاذ حياة 13 ألفاً، وتمكّن رجال الأمن من القضاء على 695 إرهابياً وإصابة 346 آخرين، وضبط 4529 قطعة سلاح، و450 قنبلة يدوية، و3 صواريخ سام، بجانب 374 قذيفة "آر بي جي" و241 حزاماً ناسفاً و47 طن متفجرات.

واستطاعت قوات الأمن حماية 4 آلاف مبنى من التدمير الناتج من العمليات الإرهابية الإجرامية التي تستهدف أمن المملكة واستقرارها.

ويضم جناح رئاسة أمن الدولة المشارك في المهرجان عدداً من الأركان التي تمثل القطاعات الأمنية العاملة تحت مظلته، ومنها: إدارة المتفجرات، وأمن المطارات، والإدارة العامة لسجون المباحث، ومركز محمد بن نايف للمناصحة والرعاية، والعمليات الميدانية، والمباحث الإدارية، وكلية نايف للأمن الوطني، والإدارة العامة للأمن الفكري، والقيادة العامة لطيران الأمن، وقوات الطوارئ الخاصّة.

23 فبراير 2018 - 7 جمادى الآخر 1439
03:39 PM

شاهد .. 4 حالات اختطاف طائرات أجنبية بالأجواء السعودية خلال 27 عاماً

حصاد 21 عاماً من تصدّي "أمن الدولة" للإرهاب تظهر نتائجه في "الجنادرية"

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قاسم الخبراني - الرياض
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15,902

تصوير ماجد البقمي: تبرز رئاسة أمن الدولة، من خلال جناحها المشارك في مهرجان الجنادرية 32، للزوّار إحصائيات وأرقاماً للعمليات الإرهابية والأسلحة والمتفجرات التي تمّ إحباطها، والتي كانت تستهدف منشآت وأبرياء؛ حيث ضمّت القائمة عدد 4 حالات لاختطاف طائرات أجنبية تمّ تنفيذها ومعالجتها في الأجواء السعودية منذ عام 1986 إلى عام 2013.

وشهدت المملكة خلال الـ 21 عاماً الماضية، 1096 عملية إرهابية؛ أسفرت عن وقوع 3007 ضحايا واستشهاد 333 من رجال الأمن؛ بينما تمّ إنقاذ حياة 13 ألفاً، وتمكّن رجال الأمن من القضاء على 695 إرهابياً وإصابة 346 آخرين، وضبط 4529 قطعة سلاح، و450 قنبلة يدوية، و3 صواريخ سام، بجانب 374 قذيفة "آر بي جي" و241 حزاماً ناسفاً و47 طن متفجرات.

واستطاعت قوات الأمن حماية 4 آلاف مبنى من التدمير الناتج من العمليات الإرهابية الإجرامية التي تستهدف أمن المملكة واستقرارها.

ويضم جناح رئاسة أمن الدولة المشارك في المهرجان عدداً من الأركان التي تمثل القطاعات الأمنية العاملة تحت مظلته، ومنها: إدارة المتفجرات، وأمن المطارات، والإدارة العامة لسجون المباحث، ومركز محمد بن نايف للمناصحة والرعاية، والعمليات الميدانية، والمباحث الإدارية، وكلية نايف للأمن الوطني، والإدارة العامة للأمن الفكري، والقيادة العامة لطيران الأمن، وقوات الطوارئ الخاصّة.

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