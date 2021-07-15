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المغربي "موحا" يلتحق بمعسكر الحزم في المجر

استقبل الحزم، اليوم الخميس، المغربي محمد غرس الله "موحا" بمعسكر الفريق الأول لكرة القدم، الذي يتخذ المجر مقراً لمعسكره الإعدادي للموسم الجديد.
وتعاقد الحزم مع المهاجم المغربي الأحد، قادماً من فريق سلوفان براتسلافا السلوفاكي.
واستقبل النادي القصيمي أيضاً خلال الأيام الماضية، البرتغالي تياجو رودريجيز، والهولندي أولا جون، والسويدي ستراندبيرج ليكملوا أجانب الفريق في المعسكر الخارجي.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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المغربي "موحا" يلتحق بمعسكر الحزم في المجر
سبق

استقبل الحزم، اليوم الخميس، المغربي محمد غرس الله "موحا" بمعسكر الفريق الأول لكرة القدم، الذي يتخذ المجر مقراً لمعسكره الإعدادي للموسم الجديد.
وتعاقد الحزم مع المهاجم المغربي الأحد، قادماً من فريق سلوفان براتسلافا السلوفاكي.
واستقبل النادي القصيمي أيضاً خلال الأيام الماضية، البرتغالي تياجو رودريجيز، والهولندي أولا جون، والسويدي ستراندبيرج ليكملوا أجانب الفريق في المعسكر الخارجي.

15 يوليو 2021 - 5 ذو الحجة 1442
08:48 PM

المغربي "موحا" يلتحق بمعسكر الحزم في المجر

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صحيفة سبق الإلكترونية - بريدة
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استقبل الحزم، اليوم الخميس، المغربي محمد غرس الله "موحا" بمعسكر الفريق الأول لكرة القدم، الذي يتخذ المجر مقراً لمعسكره الإعدادي للموسم الجديد.
وتعاقد الحزم مع المهاجم المغربي الأحد، قادماً من فريق سلوفان براتسلافا السلوفاكي.
واستقبل النادي القصيمي أيضاً خلال الأيام الماضية، البرتغالي تياجو رودريجيز، والهولندي أولا جون، والسويدي ستراندبيرج ليكملوا أجانب الفريق في المعسكر الخارجي.

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