أمير الرياض يشارك السفارة الجزائرية احتفالها باليوم الوطني لبلادها

بحضور وكيل "الخارجية "وأعضاء السلك الدبلوماسي

شرّف الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، مساء اليوم، حفل سفارة جمهورية الجزائر لدى المملكة، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلادها، وذلك بمقر السفارة بحي السفارات.

وكان في استقبال سموه في مقر الحفل سفير جمهورية الجزائر لدى المملكة أحمد عبدالصدوق وعدد من المسؤولين بالسفارة.

حضر الحفل وكيل وزارة الخارجية لشؤون المراسم عزام بن عبدالكريم القين وأعضاء السلك الدبلوماسي المعتمدين لدى المملكة.