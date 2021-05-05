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مصر.. إجراءات صارمة لاحتواء كورونا خلال أيام العيد

منها غلق المحال والمقاهي والكافتيريات والسينمات في 9 مساء

أعلن رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، اليوم الأربعاء، توافق اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا المستجد، على 6 قرارات رئيسية سيتم تطبيقها خلال الأسبوعين المقبلين، لمواجهة أي زيادة محتملة في عدد الإصابات بالوباء.

وأوضح مصطفى مدبولي أن الأيام الأخيرة لشهر رمضان وفترة العيد ستشهد تطبيق قرارات لجنة إدارة أزمة كورونا، التي ستبدأ الخميس حتى 21 مايو؛ وفق سكاي نيوز.

وتشمل القرارات التي سيتم تطبيقها في مصر:
- غلق المحال والمقاهي والكافتيريات والمطاعم والسينمات وما يماثلها في الساعة 9 مساء.
- السماح بسريان عمل توصيل الطلبات من محال المأكولات والمشروبات خلال تلك الفترة.
- حظر أي اجتماعات، أو فعاليات، أو مؤتمرات، أو حفلات في أية منشآت أيًّا كانت.

- السماح بإقامة صلاة العيد في الأماكن التي تقام بها صلاة الجمعة، بنفس الإجراءات والاشتراطات.
- غلق الشواطئ والمتنزهات والحدائق، و"حوكمة" حركة الحافلات في العيد.
- منح فترة إجازة عيد الفطر المبارك في الفترة ما بين 12 إلى 16 مايو، أي 5 أيام.

والاثنين، حذر وكيل وزارة الصحة للشؤون الوقائية في مصر، محمد عبد الفتاح، من أن "الأيام 10 المقبلة هي الأخطر في انتشار وباء كورونا".

ودعا المواطنين إلى الالتزام بالإجراءات الاحترازية والحفاظ على التباعد الاجتماعي، في ظل زيادة أعداد الإصابات.

رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي

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مصر.. إجراءات صارمة لاحتواء كورونا خلال أيام العيد
سبق

أعلن رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، اليوم الأربعاء، توافق اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا المستجد، على 6 قرارات رئيسية سيتم تطبيقها خلال الأسبوعين المقبلين، لمواجهة أي زيادة محتملة في عدد الإصابات بالوباء.

وأوضح مصطفى مدبولي أن الأيام الأخيرة لشهر رمضان وفترة العيد ستشهد تطبيق قرارات لجنة إدارة أزمة كورونا، التي ستبدأ الخميس حتى 21 مايو؛ وفق سكاي نيوز.

وتشمل القرارات التي سيتم تطبيقها في مصر:
- غلق المحال والمقاهي والكافتيريات والمطاعم والسينمات وما يماثلها في الساعة 9 مساء.
- السماح بسريان عمل توصيل الطلبات من محال المأكولات والمشروبات خلال تلك الفترة.
- حظر أي اجتماعات، أو فعاليات، أو مؤتمرات، أو حفلات في أية منشآت أيًّا كانت.

- السماح بإقامة صلاة العيد في الأماكن التي تقام بها صلاة الجمعة، بنفس الإجراءات والاشتراطات.
- غلق الشواطئ والمتنزهات والحدائق، و"حوكمة" حركة الحافلات في العيد.
- منح فترة إجازة عيد الفطر المبارك في الفترة ما بين 12 إلى 16 مايو، أي 5 أيام.

والاثنين، حذر وكيل وزارة الصحة للشؤون الوقائية في مصر، محمد عبد الفتاح، من أن "الأيام 10 المقبلة هي الأخطر في انتشار وباء كورونا".

ودعا المواطنين إلى الالتزام بالإجراءات الاحترازية والحفاظ على التباعد الاجتماعي، في ظل زيادة أعداد الإصابات.

05 مايو 2021 - 23 رمضان 1442
06:51 PM

مصر.. إجراءات صارمة لاحتواء كورونا خلال أيام العيد

منها غلق المحال والمقاهي والكافتيريات والسينمات في 9 مساء

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلن رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، اليوم الأربعاء، توافق اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا المستجد، على 6 قرارات رئيسية سيتم تطبيقها خلال الأسبوعين المقبلين، لمواجهة أي زيادة محتملة في عدد الإصابات بالوباء.

وأوضح مصطفى مدبولي أن الأيام الأخيرة لشهر رمضان وفترة العيد ستشهد تطبيق قرارات لجنة إدارة أزمة كورونا، التي ستبدأ الخميس حتى 21 مايو؛ وفق سكاي نيوز.

وتشمل القرارات التي سيتم تطبيقها في مصر:
- غلق المحال والمقاهي والكافتيريات والمطاعم والسينمات وما يماثلها في الساعة 9 مساء.
- السماح بسريان عمل توصيل الطلبات من محال المأكولات والمشروبات خلال تلك الفترة.
- حظر أي اجتماعات، أو فعاليات، أو مؤتمرات، أو حفلات في أية منشآت أيًّا كانت.

- السماح بإقامة صلاة العيد في الأماكن التي تقام بها صلاة الجمعة، بنفس الإجراءات والاشتراطات.
- غلق الشواطئ والمتنزهات والحدائق، و"حوكمة" حركة الحافلات في العيد.
- منح فترة إجازة عيد الفطر المبارك في الفترة ما بين 12 إلى 16 مايو، أي 5 أيام.

والاثنين، حذر وكيل وزارة الصحة للشؤون الوقائية في مصر، محمد عبد الفتاح، من أن "الأيام 10 المقبلة هي الأخطر في انتشار وباء كورونا".

ودعا المواطنين إلى الالتزام بالإجراءات الاحترازية والحفاظ على التباعد الاجتماعي، في ظل زيادة أعداد الإصابات.

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