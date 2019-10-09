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"تويتر" يعتذر لمستخدميه ويَعِدهم: لن نفعلها مجددًا

لم يُفصح عن أعداد الذين تأثروا بهذا الخلل الأمني

اعتذر موقع "تويتر" لمستخدميه بعد الكشف عن قيامه باستعمال أرقام هواتفهم وعناوين البريد الإلكتروني "دون عمد" في أغراض دعائية.

وبحسب مدونة رسمية لـ"تويتر"؛ لم يتم تبادل أي معلومات شخصية للمستخدمين مع شركاء "تويتر" الخارجيين؛ مؤكدًا أن المشكلة التي سمحت باستخدام بيانات المستخدمين في أغراض ترويجية تم حلها يوم 17 سبتمبر الماضي.

"تويتر" أكد في تدوينته أن أرقام هواتف المستخدمين وعناوين بريدهم الإلكتروني، تُستخدم حاليًا لأغراض الحماية فقط.

يشار إلى أن أرقام هواتف المستخدمين يتم استخدامها في إجراء "التحقق بخطوتين"، الذي من المفترض أن يمنح حسابات المستخدمين قدرًا أكبر من الأمان والحماية.

ولم يفصح "تويتر" عن أعداد المستخدمين الذين تأثروا بهذا الخلل الأمني؛ مكتفيًا بالاعتذار وتقديم الوعود بعدم تكرار الخطأ مجددًا.

ومن الجدير بالذكر أن "تويتر" كان قد طلب في مايو 2018 من جميع مستخدميه (أكثر من 330 مليون مستخدم حول العالم) تغيير كلمات المرور، بعد اكتشاف ثغرة أمنية خطيرة.

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"تويتر" يعتذر لمستخدميه ويَعِدهم: لن نفعلها مجددًا
سبق

اعتذر موقع "تويتر" لمستخدميه بعد الكشف عن قيامه باستعمال أرقام هواتفهم وعناوين البريد الإلكتروني "دون عمد" في أغراض دعائية.

وبحسب مدونة رسمية لـ"تويتر"؛ لم يتم تبادل أي معلومات شخصية للمستخدمين مع شركاء "تويتر" الخارجيين؛ مؤكدًا أن المشكلة التي سمحت باستخدام بيانات المستخدمين في أغراض ترويجية تم حلها يوم 17 سبتمبر الماضي.

"تويتر" أكد في تدوينته أن أرقام هواتف المستخدمين وعناوين بريدهم الإلكتروني، تُستخدم حاليًا لأغراض الحماية فقط.

يشار إلى أن أرقام هواتف المستخدمين يتم استخدامها في إجراء "التحقق بخطوتين"، الذي من المفترض أن يمنح حسابات المستخدمين قدرًا أكبر من الأمان والحماية.

ولم يفصح "تويتر" عن أعداد المستخدمين الذين تأثروا بهذا الخلل الأمني؛ مكتفيًا بالاعتذار وتقديم الوعود بعدم تكرار الخطأ مجددًا.

ومن الجدير بالذكر أن "تويتر" كان قد طلب في مايو 2018 من جميع مستخدميه (أكثر من 330 مليون مستخدم حول العالم) تغيير كلمات المرور، بعد اكتشاف ثغرة أمنية خطيرة.

09 أكتوبر 2019 - 10 صفر 1441
08:18 AM

"تويتر" يعتذر لمستخدميه ويَعِدهم: لن نفعلها مجددًا

لم يُفصح عن أعداد الذين تأثروا بهذا الخلل الأمني

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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11,081

اعتذر موقع "تويتر" لمستخدميه بعد الكشف عن قيامه باستعمال أرقام هواتفهم وعناوين البريد الإلكتروني "دون عمد" في أغراض دعائية.

وبحسب مدونة رسمية لـ"تويتر"؛ لم يتم تبادل أي معلومات شخصية للمستخدمين مع شركاء "تويتر" الخارجيين؛ مؤكدًا أن المشكلة التي سمحت باستخدام بيانات المستخدمين في أغراض ترويجية تم حلها يوم 17 سبتمبر الماضي.

"تويتر" أكد في تدوينته أن أرقام هواتف المستخدمين وعناوين بريدهم الإلكتروني، تُستخدم حاليًا لأغراض الحماية فقط.

يشار إلى أن أرقام هواتف المستخدمين يتم استخدامها في إجراء "التحقق بخطوتين"، الذي من المفترض أن يمنح حسابات المستخدمين قدرًا أكبر من الأمان والحماية.

ولم يفصح "تويتر" عن أعداد المستخدمين الذين تأثروا بهذا الخلل الأمني؛ مكتفيًا بالاعتذار وتقديم الوعود بعدم تكرار الخطأ مجددًا.

ومن الجدير بالذكر أن "تويتر" كان قد طلب في مايو 2018 من جميع مستخدميه (أكثر من 330 مليون مستخدم حول العالم) تغيير كلمات المرور، بعد اكتشاف ثغرة أمنية خطيرة.

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53.8 مليار

31 يوليو
34,802
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