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نجاح زراعة أول جهاز لتحفيز العصب الحائر بالمستشفى الجامعي بالخبر

لمريض في العقد الثاني من عمره كان يعاني من صرع مستعصٍ غير متحكم

‏‎نجحت وحدة الصرع بقسم طب الأعصاب بمستشفى الملك فهد الجامعي بمحافظة الخبر التابع لجامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل؛ في زراعة جهاز لتحفيز العصب الحائر المطور لمريض في العقد الثاني من عمره كان يعاني من صرع مستعصٍ غير متحكّم به عن طريق الأدوية، وتعد هذه الزراعة الأولى على مستوى المستشفى الجامعي بالخبر.

وأكد رئيس قسم طب الأعصاب بالمستشفى الجامعي الدكتور فهد الخميس، أهمية هذه الوحدة لخدمة المرضى والتطوير الأكاديمي لقسم طب الأعصاب للأطباء المقيمين والمتدرّبين لقسم طب الأعصاب وقسم جراحة الأعصاب، لافتًا إلى أن هذا الإنجاز يضاف إلى سلسلة إنجازات المستشفى في أقسامه؛ حيث تأسست وحدة الصرع بقسم طب الأعصاب بشكل كامل في نهاية عام ٢٠١٨م، وتتكون من: وحدة الصرع التصويري، مختبر تخطيط الدماغ، ‏‎وتضم ٣ استشاريين لأمراض الصرع وبالتعاون مع استشاريين من جراحة المخ والأعصاب، و٤ فنيي تخطيط الأعصاب.

من جانبها أفادت رئيسة وحدة الصرع بالقسم استشارية طب الأعصاب والصرع أستاذ مساعد بكلية الطب بجامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل "الدكتورة دانة الجعفري"؛ أن عملية زراعة جهاز تحفيز العصب الحائر تتم بعد خضوع المريض لعدة إجراءات تشخيصية؛ أهمها التخطيط الدماغي وأشعة الرنين الدماغية التصويرية للتعرف على بؤرة الصرع، مشيرة إلى أن هذه العملية تُستخدم كعلاج مساعد لبعض أمراض الصرع المستعصية من خلال إرسال نبضات كهربائية بعد برمجة الجهاز المزروع أعلى الصدر.

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نجاح زراعة أول جهاز لتحفيز العصب الحائر بالمستشفى الجامعي بالخبر
سبق

‏‎نجحت وحدة الصرع بقسم طب الأعصاب بمستشفى الملك فهد الجامعي بمحافظة الخبر التابع لجامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل؛ في زراعة جهاز لتحفيز العصب الحائر المطور لمريض في العقد الثاني من عمره كان يعاني من صرع مستعصٍ غير متحكّم به عن طريق الأدوية، وتعد هذه الزراعة الأولى على مستوى المستشفى الجامعي بالخبر.

وأكد رئيس قسم طب الأعصاب بالمستشفى الجامعي الدكتور فهد الخميس، أهمية هذه الوحدة لخدمة المرضى والتطوير الأكاديمي لقسم طب الأعصاب للأطباء المقيمين والمتدرّبين لقسم طب الأعصاب وقسم جراحة الأعصاب، لافتًا إلى أن هذا الإنجاز يضاف إلى سلسلة إنجازات المستشفى في أقسامه؛ حيث تأسست وحدة الصرع بقسم طب الأعصاب بشكل كامل في نهاية عام ٢٠١٨م، وتتكون من: وحدة الصرع التصويري، مختبر تخطيط الدماغ، ‏‎وتضم ٣ استشاريين لأمراض الصرع وبالتعاون مع استشاريين من جراحة المخ والأعصاب، و٤ فنيي تخطيط الأعصاب.

من جانبها أفادت رئيسة وحدة الصرع بالقسم استشارية طب الأعصاب والصرع أستاذ مساعد بكلية الطب بجامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل "الدكتورة دانة الجعفري"؛ أن عملية زراعة جهاز تحفيز العصب الحائر تتم بعد خضوع المريض لعدة إجراءات تشخيصية؛ أهمها التخطيط الدماغي وأشعة الرنين الدماغية التصويرية للتعرف على بؤرة الصرع، مشيرة إلى أن هذه العملية تُستخدم كعلاج مساعد لبعض أمراض الصرع المستعصية من خلال إرسال نبضات كهربائية بعد برمجة الجهاز المزروع أعلى الصدر.

19 يونيو 2019 - 16 شوّال 1440
05:27 PM

نجاح زراعة أول جهاز لتحفيز العصب الحائر بالمستشفى الجامعي بالخبر

لمريض في العقد الثاني من عمره كان يعاني من صرع مستعصٍ غير متحكم

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الخبر
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‏‎نجحت وحدة الصرع بقسم طب الأعصاب بمستشفى الملك فهد الجامعي بمحافظة الخبر التابع لجامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل؛ في زراعة جهاز لتحفيز العصب الحائر المطور لمريض في العقد الثاني من عمره كان يعاني من صرع مستعصٍ غير متحكّم به عن طريق الأدوية، وتعد هذه الزراعة الأولى على مستوى المستشفى الجامعي بالخبر.

وأكد رئيس قسم طب الأعصاب بالمستشفى الجامعي الدكتور فهد الخميس، أهمية هذه الوحدة لخدمة المرضى والتطوير الأكاديمي لقسم طب الأعصاب للأطباء المقيمين والمتدرّبين لقسم طب الأعصاب وقسم جراحة الأعصاب، لافتًا إلى أن هذا الإنجاز يضاف إلى سلسلة إنجازات المستشفى في أقسامه؛ حيث تأسست وحدة الصرع بقسم طب الأعصاب بشكل كامل في نهاية عام ٢٠١٨م، وتتكون من: وحدة الصرع التصويري، مختبر تخطيط الدماغ، ‏‎وتضم ٣ استشاريين لأمراض الصرع وبالتعاون مع استشاريين من جراحة المخ والأعصاب، و٤ فنيي تخطيط الأعصاب.

من جانبها أفادت رئيسة وحدة الصرع بالقسم استشارية طب الأعصاب والصرع أستاذ مساعد بكلية الطب بجامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل "الدكتورة دانة الجعفري"؛ أن عملية زراعة جهاز تحفيز العصب الحائر تتم بعد خضوع المريض لعدة إجراءات تشخيصية؛ أهمها التخطيط الدماغي وأشعة الرنين الدماغية التصويرية للتعرف على بؤرة الصرع، مشيرة إلى أن هذه العملية تُستخدم كعلاج مساعد لبعض أمراض الصرع المستعصية من خلال إرسال نبضات كهربائية بعد برمجة الجهاز المزروع أعلى الصدر.

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