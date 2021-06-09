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"الصحة": الوقاية من مضاعفات كورونا الشديدة والحرجة تكون من خلال أخذ اللقاح

نشرت آخر أرقام الفيروس في المملكة مؤكدة تسجيل 1274 حالة إصابة جديدة

قالت وزارة الصحة: إن الوقاية من مضاعفات كورونا الشديدة والحرجة تكون -بمشيئة الله- من خلال أخذ اللقاح، وأكدت أن لقاحات كورونا كوفيد-19 آمنة وفعّالة بشكل كبير في الوقاية من المرض الشديد والإصابات الحرجة.

وفي نفس السياق، أعلنت "الصحة" إحصائية جديدة لمستجدات كورونا في المملكة خلال الـ24 ساعة الماضية تضمنت تسجيل (1274) حالة مؤكدة، وتعافي (1028) حالة، فيما بلغ عدد الحالات النشطة (9929) حالة؛ منها (1565) حالة حرجة.

وبينت الإحصائية أن إجمالي عدد الإصابات في المملكة بلغ (461242) حالة وبلغ عدد حالات التعافي (443810) حالات .

وفيما يخص الوفيات فقد تم تسجيل (15) حالة؛ حيث وصل إجمالي عدد الوفيات في المملكة (7503) حالات "يرحمهم الله جميعاً، كما تم إجراء 92124 فحصاً مخبرياً.

ونصحت الجميع بالتواصل مع مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات ومعرفة مستجدات فيروس كورونا.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الصحة": الوقاية من مضاعفات كورونا الشديدة والحرجة تكون من خلال أخذ اللقاح
سبق

قالت وزارة الصحة: إن الوقاية من مضاعفات كورونا الشديدة والحرجة تكون -بمشيئة الله- من خلال أخذ اللقاح، وأكدت أن لقاحات كورونا كوفيد-19 آمنة وفعّالة بشكل كبير في الوقاية من المرض الشديد والإصابات الحرجة.

وفي نفس السياق، أعلنت "الصحة" إحصائية جديدة لمستجدات كورونا في المملكة خلال الـ24 ساعة الماضية تضمنت تسجيل (1274) حالة مؤكدة، وتعافي (1028) حالة، فيما بلغ عدد الحالات النشطة (9929) حالة؛ منها (1565) حالة حرجة.

وبينت الإحصائية أن إجمالي عدد الإصابات في المملكة بلغ (461242) حالة وبلغ عدد حالات التعافي (443810) حالات .

وفيما يخص الوفيات فقد تم تسجيل (15) حالة؛ حيث وصل إجمالي عدد الوفيات في المملكة (7503) حالات "يرحمهم الله جميعاً، كما تم إجراء 92124 فحصاً مخبرياً.

ونصحت الجميع بالتواصل مع مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات ومعرفة مستجدات فيروس كورونا.

09 يونيو 2021 - 28 شوّال 1442
03:54 PM

"الصحة": الوقاية من مضاعفات كورونا الشديدة والحرجة تكون من خلال أخذ اللقاح

نشرت آخر أرقام الفيروس في المملكة مؤكدة تسجيل 1274 حالة إصابة جديدة

A A A
عبدالله البرقاوي - الرياض
1
2,089

قالت وزارة الصحة: إن الوقاية من مضاعفات كورونا الشديدة والحرجة تكون -بمشيئة الله- من خلال أخذ اللقاح، وأكدت أن لقاحات كورونا كوفيد-19 آمنة وفعّالة بشكل كبير في الوقاية من المرض الشديد والإصابات الحرجة.

وفي نفس السياق، أعلنت "الصحة" إحصائية جديدة لمستجدات كورونا في المملكة خلال الـ24 ساعة الماضية تضمنت تسجيل (1274) حالة مؤكدة، وتعافي (1028) حالة، فيما بلغ عدد الحالات النشطة (9929) حالة؛ منها (1565) حالة حرجة.

وبينت الإحصائية أن إجمالي عدد الإصابات في المملكة بلغ (461242) حالة وبلغ عدد حالات التعافي (443810) حالات .

وفيما يخص الوفيات فقد تم تسجيل (15) حالة؛ حيث وصل إجمالي عدد الوفيات في المملكة (7503) حالات "يرحمهم الله جميعاً، كما تم إجراء 92124 فحصاً مخبرياً.

ونصحت الجميع بالتواصل مع مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات ومعرفة مستجدات فيروس كورونا.

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