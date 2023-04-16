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"ابن سمار" عن حزمة المبادرات الإضافية: لفتة كريمة من القيادة مراعاة لظروف الموظفين

قال إنها توضح حجم حرص السعودية على المواطن وعلى القطاع الخاص

قدَّم رجل الأعمال مسعد بن سمار الشكر إلى مقام خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان بعد الأمر الملكي الذي صدر اليوم بالموافقة على حزمة من المبادرات الإضافية، تمثلت في دعم وإعفاء وتعجيل سداد مستحقات القطاع الخاص.

وأكد أنها لفتة كريمة من خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين للشركات المتوسطة والصغيرة، ومراعاة لظروف الموظفين.

وأضاف بأن الإجراءات الاحترازية التي تقوم بها المملكة لحفظ أرواح مواطنيها، ومنع تفشي فيروس كورونا المستجد، شيء غير مستغرب من القيادة الرشيدة التي وضعت على عاتقها حماية شعبها من كل سوء بعد مشيئة الله سبحانه وتعالى.

وأشار إلى أن ذلك يوضح حجم حرص السعودية على المواطن، وحرصها على القطاع الخاص، بما لا يدع مجالاً للشك بأن المملكة في الطريق السليم بمشيئة الله.

وقال رجل الأعمال مسعد بن سمار: "أخيرًا نشكر القيادة الحكيمة الرشيدة، ونسأل الله أن يحفظ السعودية من كل سوء".

مسعد بن سمار القطاع الخاص فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"ابن سمار" عن حزمة المبادرات الإضافية: لفتة كريمة من القيادة مراعاة لظروف الموظفين
سبق

قدَّم رجل الأعمال مسعد بن سمار الشكر إلى مقام خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان بعد الأمر الملكي الذي صدر اليوم بالموافقة على حزمة من المبادرات الإضافية، تمثلت في دعم وإعفاء وتعجيل سداد مستحقات القطاع الخاص.

وأكد أنها لفتة كريمة من خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين للشركات المتوسطة والصغيرة، ومراعاة لظروف الموظفين.

وأضاف بأن الإجراءات الاحترازية التي تقوم بها المملكة لحفظ أرواح مواطنيها، ومنع تفشي فيروس كورونا المستجد، شيء غير مستغرب من القيادة الرشيدة التي وضعت على عاتقها حماية شعبها من كل سوء بعد مشيئة الله سبحانه وتعالى.

وأشار إلى أن ذلك يوضح حجم حرص السعودية على المواطن، وحرصها على القطاع الخاص، بما لا يدع مجالاً للشك بأن المملكة في الطريق السليم بمشيئة الله.

وقال رجل الأعمال مسعد بن سمار: "أخيرًا نشكر القيادة الحكيمة الرشيدة، ونسأل الله أن يحفظ السعودية من كل سوء".

15 إبريل 2020 - 22 شعبان 1441
11:07 PM

"ابن سمار" عن حزمة المبادرات الإضافية: لفتة كريمة من القيادة مراعاة لظروف الموظفين

قال إنها توضح حجم حرص السعودية على المواطن وعلى القطاع الخاص

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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قدَّم رجل الأعمال مسعد بن سمار الشكر إلى مقام خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان بعد الأمر الملكي الذي صدر اليوم بالموافقة على حزمة من المبادرات الإضافية، تمثلت في دعم وإعفاء وتعجيل سداد مستحقات القطاع الخاص.

وأكد أنها لفتة كريمة من خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين للشركات المتوسطة والصغيرة، ومراعاة لظروف الموظفين.

وأضاف بأن الإجراءات الاحترازية التي تقوم بها المملكة لحفظ أرواح مواطنيها، ومنع تفشي فيروس كورونا المستجد، شيء غير مستغرب من القيادة الرشيدة التي وضعت على عاتقها حماية شعبها من كل سوء بعد مشيئة الله سبحانه وتعالى.

وأشار إلى أن ذلك يوضح حجم حرص السعودية على المواطن، وحرصها على القطاع الخاص، بما لا يدع مجالاً للشك بأن المملكة في الطريق السليم بمشيئة الله.

وقال رجل الأعمال مسعد بن سمار: "أخيرًا نشكر القيادة الحكيمة الرشيدة، ونسأل الله أن يحفظ السعودية من كل سوء".

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