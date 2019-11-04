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"تعظيم البلد الحرام" يؤهّل ١٠ فرق تطوعية تخصصية ضمن مسابقة "مبادرون 5"

أهّلت وحدة العمل التطوعي بمشروع تعظيم البلد الحرام ١٠ فرق تطوعية تخصصية في العمل التطوعي.

وأوضح مدير وحدة العمل التطوعي بالمشروع محمد باسلامة؛ أن هذا الملتقى التأهيلي يأتي ضمن مراحل مسابقة "مبادرون" في نسختها الخامسة والتي انطلقت في صفر الماضي برعاية مؤسسة الراجحي الإنسانية.

ولفت باسلامة إلى أنه تم ترشيح ١٠ فرق من الفرق التي سجلت في المسابقة لنوعية مبادراتها وتخصصها، وأن الملتقى التدريبي تم تنفيذه في ثلاثة أيام بمقر المشروع، شمل "ثقافة تعظيم البلد الحرام ومهارات العمل التطوعي والتفكير التصميمي للمبادرات الذي يهدف إلى تصميم المبادرة وفق حاجة المستفيد، مضيفاً أن الفرق بعد تصميم مبادراتها ستبدأ بتنفيذها، وسيتم اختيار ٥ فرق فائزة لتكريمها في الحفل الختامي للمسابقة بجوائز مالية محفزة.

جدير بالذكر أن مسابقة "مبادرون" تأتي في نسختها الخامسة ضمن مبادرات مشروع تعظيم البلد للحرام وتهدف إلى نشر ثقافة العمل التطوعي وبناء مجتمع معرفي يعزّز دور المتطوعين في تحقيق رؤية المملكة ٢٠٣٠.

تعظيم البلد الحرام مبادرون 5

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"تعظيم البلد الحرام" يؤهّل ١٠ فرق تطوعية تخصصية ضمن مسابقة "مبادرون 5"
سبق

أهّلت وحدة العمل التطوعي بمشروع تعظيم البلد الحرام ١٠ فرق تطوعية تخصصية في العمل التطوعي.

وأوضح مدير وحدة العمل التطوعي بالمشروع محمد باسلامة؛ أن هذا الملتقى التأهيلي يأتي ضمن مراحل مسابقة "مبادرون" في نسختها الخامسة والتي انطلقت في صفر الماضي برعاية مؤسسة الراجحي الإنسانية.

ولفت باسلامة إلى أنه تم ترشيح ١٠ فرق من الفرق التي سجلت في المسابقة لنوعية مبادراتها وتخصصها، وأن الملتقى التدريبي تم تنفيذه في ثلاثة أيام بمقر المشروع، شمل "ثقافة تعظيم البلد الحرام ومهارات العمل التطوعي والتفكير التصميمي للمبادرات الذي يهدف إلى تصميم المبادرة وفق حاجة المستفيد، مضيفاً أن الفرق بعد تصميم مبادراتها ستبدأ بتنفيذها، وسيتم اختيار ٥ فرق فائزة لتكريمها في الحفل الختامي للمسابقة بجوائز مالية محفزة.

جدير بالذكر أن مسابقة "مبادرون" تأتي في نسختها الخامسة ضمن مبادرات مشروع تعظيم البلد للحرام وتهدف إلى نشر ثقافة العمل التطوعي وبناء مجتمع معرفي يعزّز دور المتطوعين في تحقيق رؤية المملكة ٢٠٣٠.

04 نوفمبر 2019 - 7 ربيع الأول 1441
11:12 AM

"تعظيم البلد الحرام" يؤهّل ١٠ فرق تطوعية تخصصية ضمن مسابقة "مبادرون 5"

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صحيفة سبق الإلكترونية - مكة المكرمة
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أهّلت وحدة العمل التطوعي بمشروع تعظيم البلد الحرام ١٠ فرق تطوعية تخصصية في العمل التطوعي.

وأوضح مدير وحدة العمل التطوعي بالمشروع محمد باسلامة؛ أن هذا الملتقى التأهيلي يأتي ضمن مراحل مسابقة "مبادرون" في نسختها الخامسة والتي انطلقت في صفر الماضي برعاية مؤسسة الراجحي الإنسانية.

ولفت باسلامة إلى أنه تم ترشيح ١٠ فرق من الفرق التي سجلت في المسابقة لنوعية مبادراتها وتخصصها، وأن الملتقى التدريبي تم تنفيذه في ثلاثة أيام بمقر المشروع، شمل "ثقافة تعظيم البلد الحرام ومهارات العمل التطوعي والتفكير التصميمي للمبادرات الذي يهدف إلى تصميم المبادرة وفق حاجة المستفيد، مضيفاً أن الفرق بعد تصميم مبادراتها ستبدأ بتنفيذها، وسيتم اختيار ٥ فرق فائزة لتكريمها في الحفل الختامي للمسابقة بجوائز مالية محفزة.

جدير بالذكر أن مسابقة "مبادرون" تأتي في نسختها الخامسة ضمن مبادرات مشروع تعظيم البلد للحرام وتهدف إلى نشر ثقافة العمل التطوعي وبناء مجتمع معرفي يعزّز دور المتطوعين في تحقيق رؤية المملكة ٢٠٣٠.

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