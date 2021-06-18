باكستان تسجل 1043 إصابة جديدة و39 حالة وفاة بكورونا

خلال الـ24 ساعة الماضية

سجلت باكستان خلال الـ24 ساعة الماضية 39 حالة وفاة جديدة، و1043 إصابة بفيروس كورونا المستجد.

وأفاد المركز الوطني المعني برصد تطورات فيروس كورونا في باكستان اليوم أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصل إلى 946227 إصابة؛ منها 35809 حالات نشطة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 21913 حالة وفاة، مشيرًا إلى أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغ 888505 حالات.