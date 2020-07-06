أعلنت دائرة السياحة في دبي عن فتح الإمارة أبوابها لاستقبال السيّاح ابتداءً من يوم غدٍ، الموافق في 7 يوليو الجاري، مشيرة إلى أنه لم يتم فرض أي قيود عمرية على السفر. وتشمل قائمة التحقق للسفر إلى دبي 4 إجراءات، وهي التحقق فيما إذا كان المسافر بحاجة إلى الحصول على تأشيرة دخول قبل السفر، إضافة إلى حجز رحلة الطيران، فضلاً عن شراء تأمين على السفر تشمل تغطية تكاليف العلاج من فيروس كورونا أو الإفصاح عن أن المسافر سيتحمل تكاليف العلاج، إلى جانب إجراء اختبار تفاعل البوليميراز المتسلسل PCR قبل 96 ساعة من موعد السفر. وبينت أن اختبارات PCR تتوافر لدى الوصول إلى دبي، حيث يتعين على المسافر في هذه الحالة عزل نفسه إلى حين صدور نتيجة الاختبار. وأوضحت أنه إذا كانت نتيجة الاختبار سلبية يمكن للمسافر مغادرة الفندق والاستمتاع برحلته بشكل طبيعي، أما إذا كانت نتيجة الاختبار إيجابية فيتعين عليه اتباع نصائح هيئة الصحة بدبي ومتابعة العزل. وبحسب الشركة يتعين على كل المسافرين إلى دبي ملء استمارة الإفصاح الطبي واستمارة الخضوع للحجر الصحي. إلى هذا بلغ إجمالي عدد الوجهات ضمن شبكة طيران الإمارات وفلاي دبي 76 وجهة، منها 52 محطة لـ"طيران الإمارات" و24 لـ"فلاي دبي"، أما الوجهات العربية فقد وصلت إلى 7 مدن، وهي البحرين والقاهرة وتونس وبيروت والخرطوم وعمّان والإسكندرية.

من جديد دبي تستقبل غداً سياح العالم و4 إجراءات للدخول.. تعرّف عليها خالد خليل سبق 2020-07-06 أعلنت دائرة السياحة في دبي عن فتح الإمارة أبوابها لاستقبال السيّاح ابتداءً من يوم غدٍ، الموافق في 7 يوليو الجاري، مشيرة إلى أنه لم يتم فرض أي قيود عمرية على السفر.



وتشمل قائمة التحقق للسفر إلى دبي 4 إجراءات، وهي التحقق فيما إذا كان المسافر بحاجة إلى الحصول على تأشيرة دخول قبل السفر، إضافة إلى حجز رحلة الطيران، فضلاً عن شراء تأمين على السفر تشمل تغطية تكاليف العلاج من فيروس كورونا أو الإفصاح عن أن المسافر سيتحمل تكاليف العلاج، إلى جانب إجراء اختبار تفاعل البوليميراز المتسلسل PCR قبل 96 ساعة من موعد السفر.



وبينت أن اختبارات PCR تتوافر لدى الوصول إلى دبي، حيث يتعين على المسافر في هذه الحالة عزل نفسه إلى حين صدور نتيجة الاختبار.



وأوضحت أنه إذا كانت نتيجة الاختبار سلبية يمكن للمسافر مغادرة الفندق والاستمتاع برحلته بشكل طبيعي، أما إذا كانت نتيجة الاختبار إيجابية فيتعين عليه اتباع نصائح هيئة الصحة بدبي ومتابعة العزل.



وبحسب الشركة يتعين على كل المسافرين إلى دبي ملء استمارة الإفصاح الطبي واستمارة الخضوع للحجر الصحي.



إلى هذا بلغ إجمالي عدد الوجهات ضمن شبكة طيران الإمارات وفلاي دبي 76 وجهة، منها 52 محطة لـ"طيران الإمارات" و24 لـ"فلاي دبي"، أما الوجهات العربية فقد وصلت إلى 7 مدن، وهي البحرين والقاهرة وتونس وبيروت والخرطوم وعمّان والإسكندرية.

06 يوليو 2020 - 15 ذو القعدة 1441 04:55 PM

من جديد دبي تستقبل غداً سياح العالم و4 إجراءات للدخول.. تعرّف عليها 7 وجهات عربية تصل إليها طيران الإمارات وفلاي دبي





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أعلنت دائرة السياحة في دبي عن فتح الإمارة أبوابها لاستقبال السيّاح ابتداءً من يوم غدٍ، الموافق في 7 يوليو الجاري، مشيرة إلى أنه لم يتم فرض أي قيود عمرية على السفر.



وتشمل قائمة التحقق للسفر إلى دبي 4 إجراءات، وهي التحقق فيما إذا كان المسافر بحاجة إلى الحصول على تأشيرة دخول قبل السفر، إضافة إلى حجز رحلة الطيران، فضلاً عن شراء تأمين على السفر تشمل تغطية تكاليف العلاج من فيروس كورونا أو الإفصاح عن أن المسافر سيتحمل تكاليف العلاج، إلى جانب إجراء اختبار تفاعل البوليميراز المتسلسل PCR قبل 96 ساعة من موعد السفر.



وبينت أن اختبارات PCR تتوافر لدى الوصول إلى دبي، حيث يتعين على المسافر في هذه الحالة عزل نفسه إلى حين صدور نتيجة الاختبار.



وأوضحت أنه إذا كانت نتيجة الاختبار سلبية يمكن للمسافر مغادرة الفندق والاستمتاع برحلته بشكل طبيعي، أما إذا كانت نتيجة الاختبار إيجابية فيتعين عليه اتباع نصائح هيئة الصحة بدبي ومتابعة العزل.



وبحسب الشركة يتعين على كل المسافرين إلى دبي ملء استمارة الإفصاح الطبي واستمارة الخضوع للحجر الصحي.



إلى هذا بلغ إجمالي عدد الوجهات ضمن شبكة طيران الإمارات وفلاي دبي 76 وجهة، منها 52 محطة لـ"طيران الإمارات" و24 لـ"فلاي دبي"، أما الوجهات العربية فقد وصلت إلى 7 مدن، وهي البحرين والقاهرة وتونس وبيروت والخرطوم وعمّان والإسكندرية.