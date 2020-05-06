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"الصحة" : تسجيل 1687 إصابة جديدة بفيروس كورونا" .. والإجمالي يرتفع إلى 31938

مصادر تكشف لـ"سبق" تفاصيل 34 حالة إصابة بفيروس "كورونا" في صبيا وبيش

بلغ إجمالي الإصابات بمنطقة جازان 647

كشفت مصادر لـ"سبق" عن تفاصيل 34 حالة تم تسجيلها بمنطقة جازان، وتحديداً بمحافظتي صبيا وبيش، حيث سجلت صبيا 22 حالة وبيش 12 حالة.

وقالت المصادر: إن معظم الإصابات في محافظة بيش تعود لعمالة وافدة من إسكانات العمال في بيش، وبينما كشفت أن الإصابات في صبيا معظمها من قرية شمال صبيا لسعوديين، حيث تسبب مصاب واحد وهو سعودي في نقل الفيروس لعدد من أقاربه ويتم حصر مخالطيه.

وبلغ عدد الإصابات الإجمالي بمنطقة جازان 647 حالة إصابة تم تسجيلها بعدد من المدن والمحافظات، وكانت قد سجلت محافظة بيش 511 ومدينة جازان 68 إصابة وصبيا 28 والعارضة 15 وأبو عريش 10 وصامطة 8 الطوال 5 والدرب 1 والعيدابي 1.

فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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مصادر تكشف لـ"سبق" تفاصيل 34 حالة إصابة بفيروس "كورونا" في صبيا وبيش
سبق

كشفت مصادر لـ"سبق" عن تفاصيل 34 حالة تم تسجيلها بمنطقة جازان، وتحديداً بمحافظتي صبيا وبيش، حيث سجلت صبيا 22 حالة وبيش 12 حالة.

وقالت المصادر: إن معظم الإصابات في محافظة بيش تعود لعمالة وافدة من إسكانات العمال في بيش، وبينما كشفت أن الإصابات في صبيا معظمها من قرية شمال صبيا لسعوديين، حيث تسبب مصاب واحد وهو سعودي في نقل الفيروس لعدد من أقاربه ويتم حصر مخالطيه.

وبلغ عدد الإصابات الإجمالي بمنطقة جازان 647 حالة إصابة تم تسجيلها بعدد من المدن والمحافظات، وكانت قد سجلت محافظة بيش 511 ومدينة جازان 68 إصابة وصبيا 28 والعارضة 15 وأبو عريش 10 وصامطة 8 الطوال 5 والدرب 1 والعيدابي 1.

06 مايو 2020 - 13 رمضان 1441
04:16 PM

مصادر تكشف لـ"سبق" تفاصيل 34 حالة إصابة بفيروس "كورونا" في صبيا وبيش

بلغ إجمالي الإصابات بمنطقة جازان 647

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محمد المواسي - جازان
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9,773

كشفت مصادر لـ"سبق" عن تفاصيل 34 حالة تم تسجيلها بمنطقة جازان، وتحديداً بمحافظتي صبيا وبيش، حيث سجلت صبيا 22 حالة وبيش 12 حالة.

وقالت المصادر: إن معظم الإصابات في محافظة بيش تعود لعمالة وافدة من إسكانات العمال في بيش، وبينما كشفت أن الإصابات في صبيا معظمها من قرية شمال صبيا لسعوديين، حيث تسبب مصاب واحد وهو سعودي في نقل الفيروس لعدد من أقاربه ويتم حصر مخالطيه.

وبلغ عدد الإصابات الإجمالي بمنطقة جازان 647 حالة إصابة تم تسجيلها بعدد من المدن والمحافظات، وكانت قد سجلت محافظة بيش 511 ومدينة جازان 68 إصابة وصبيا 28 والعارضة 15 وأبو عريش 10 وصامطة 8 الطوال 5 والدرب 1 والعيدابي 1.

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