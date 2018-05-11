بمبلغ 80 ألف ريال.. "تراحم جازان" توفر كسوة العيد لأسر السجناء

يشمل مائتي أسرة من المنطقة ومختلف المحافظات

وقعت لجنة رعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم "تراحم" اليوم اتفاقية مع إحدى المؤسسات التجارية المتخصصة في تجارة الملابس الجاهزة لتوفير مستلزمات الكسوة لأسر النزلاء بسجون المنطقة.



يأتي هذا في إطار فعاليات حملة "أسر السجناء - مسؤوليتنا" والتي دشنها الأسبوع الماضي أمير منطقة جازان الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز، ومساهمة من اللجنة في إدخال البهجة والسرور إلى نفوسهم بمناسبة عيد الفطر المبارك .



ووفقاً لرئيس اللجنة علي بن موسى زعلة فإن برنامج الكسوة يشمل مائتي أسرة من مدينة جازان ومختلف المحافظات، ويتم صرفها بموجب كوبونات قيمة كل منها أربعمائة ريال وبمبلغ إجمالي ثمانين ألف ريال.



وكانت اللجنة قد بدأت مؤخراً في توزيع خمسمائة وخمسين سلة غذائية ببطاقات ممغنطة عن طريق أحد مراكز التسوق بمدينة جازان بمبلغ إجمالي مئة وخمسة وستين ألف ريال.