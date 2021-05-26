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مجمع الملك فهد يوزع 1.470.546 نسخة من مختلف إصداراته

بمختلف الأحجام والترجمات والكتب الدينية

وزع مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف بالمدينة المنورة خلال شهر شعبان الماضي 1440هــ، ما مجموعة 1.470.546 نسخة من القرآن الكريم بمختلف الأحجام، والترجمات، والكتب الدينية، لمجموعة من الجهات الحكومية.
وأوضح تقرير صادر من المجمع عن توزيعاته خلال الشهر الماضي أنه جرى توزيع 600 نسخة من الأجزاء, و1.450 نسخة من ترجمات معاني القرآن الكريم بمختلف اللغات، و3000 نسخة من الكتب الدينية.
وأضاف التقرير أن إجمالي ما وزعه المجمع منذ بداية توزيعه لإصداراته في الثالث والعشرين من شهر جمادى الأولى من عام 1405هـ، وحتى نهاية شهر شعبان الماضي 1440هـ، وصل إلى 317.055.865 نسخة من مختلف الإصدارات.

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مجمع الملك فهد يوزع 1.470.546 نسخة من مختلف إصداراته
سبق

وزع مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف بالمدينة المنورة خلال شهر شعبان الماضي 1440هــ، ما مجموعة 1.470.546 نسخة من القرآن الكريم بمختلف الأحجام، والترجمات، والكتب الدينية، لمجموعة من الجهات الحكومية.
وأوضح تقرير صادر من المجمع عن توزيعاته خلال الشهر الماضي أنه جرى توزيع 600 نسخة من الأجزاء, و1.450 نسخة من ترجمات معاني القرآن الكريم بمختلف اللغات، و3000 نسخة من الكتب الدينية.
وأضاف التقرير أن إجمالي ما وزعه المجمع منذ بداية توزيعه لإصداراته في الثالث والعشرين من شهر جمادى الأولى من عام 1405هـ، وحتى نهاية شهر شعبان الماضي 1440هـ، وصل إلى 317.055.865 نسخة من مختلف الإصدارات.

26 مايو 2019 - 21 رمضان 1440
03:04 PM

مجمع الملك فهد يوزع 1.470.546 نسخة من مختلف إصداراته

بمختلف الأحجام والترجمات والكتب الدينية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - المدينة المنورة
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وزع مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف بالمدينة المنورة خلال شهر شعبان الماضي 1440هــ، ما مجموعة 1.470.546 نسخة من القرآن الكريم بمختلف الأحجام، والترجمات، والكتب الدينية، لمجموعة من الجهات الحكومية.
وأوضح تقرير صادر من المجمع عن توزيعاته خلال الشهر الماضي أنه جرى توزيع 600 نسخة من الأجزاء, و1.450 نسخة من ترجمات معاني القرآن الكريم بمختلف اللغات، و3000 نسخة من الكتب الدينية.
وأضاف التقرير أن إجمالي ما وزعه المجمع منذ بداية توزيعه لإصداراته في الثالث والعشرين من شهر جمادى الأولى من عام 1405هـ، وحتى نهاية شهر شعبان الماضي 1440هـ، وصل إلى 317.055.865 نسخة من مختلف الإصدارات.

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بالأرقام

200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
22,886
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
30,839
29 مليار ..

29 مليار ..

25 أكتوبر
18,149
31.1 مليار ..

31.1 مليار ..

23 إبريل
32,460

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