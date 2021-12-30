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مدربة كمال أجسام تُحذر: الهرمونات تسبب التثدي للرجال وتضخم عضلة القلب

"المالكي": تؤثر على وظائف الكلى والكبد.. واضطراب الدورة الشهرية للسيدات

حذّرت مدربة كمال الأجسام هديل المالكي من الاستخدام المفرط للمكملات الغذائية؛ خاصة في حال زيادة نسبة البروتين عن حاجة الجسم مع التقليل من شرب المياه، لأنه يؤثر على وظائف الكلى.

وأضافت في حديثها لبرنامج اليوم على "الإخبارية"، أن الهرمونات أضرارها كثيرة على المدى البعيد كونها قد تتسبب في هشاشة العظام، والتضخم في عضلة القلب، والتأثير على وظائف الكلى والكبد، بجانب إمكانية تسببها في التثدي لدى الرجال، والاضطراب في الدورة الشهرية للسيدات.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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مدربة كمال أجسام تُحذر: الهرمونات تسبب التثدي للرجال وتضخم عضلة القلب
سبق

حذّرت مدربة كمال الأجسام هديل المالكي من الاستخدام المفرط للمكملات الغذائية؛ خاصة في حال زيادة نسبة البروتين عن حاجة الجسم مع التقليل من شرب المياه، لأنه يؤثر على وظائف الكلى.

وأضافت في حديثها لبرنامج اليوم على "الإخبارية"، أن الهرمونات أضرارها كثيرة على المدى البعيد كونها قد تتسبب في هشاشة العظام، والتضخم في عضلة القلب، والتأثير على وظائف الكلى والكبد، بجانب إمكانية تسببها في التثدي لدى الرجال، والاضطراب في الدورة الشهرية للسيدات.

30 ديسمبر 2021 - 26 جمادى الأول 1443
12:26 PM

مدربة كمال أجسام تُحذر: الهرمونات تسبب التثدي للرجال وتضخم عضلة القلب

"المالكي": تؤثر على وظائف الكلى والكبد.. واضطراب الدورة الشهرية للسيدات

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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3,502

حذّرت مدربة كمال الأجسام هديل المالكي من الاستخدام المفرط للمكملات الغذائية؛ خاصة في حال زيادة نسبة البروتين عن حاجة الجسم مع التقليل من شرب المياه، لأنه يؤثر على وظائف الكلى.

وأضافت في حديثها لبرنامج اليوم على "الإخبارية"، أن الهرمونات أضرارها كثيرة على المدى البعيد كونها قد تتسبب في هشاشة العظام، والتضخم في عضلة القلب، والتأثير على وظائف الكلى والكبد، بجانب إمكانية تسببها في التثدي لدى الرجال، والاضطراب في الدورة الشهرية للسيدات.

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