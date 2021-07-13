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هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمكة المكرمة تفعّل المحتوى التوعوي

في المتنزهات ومراكز الشرطة بالعاصمة المقدسة

في إطار التعاون المشترك بين فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة مكة المكرمة والجهات الحكومية والأهلية ذات العلاقة، شاركت هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمكة المكرمة بالمحتوى التوعوي عن عشر ذي الحجة وفضائلها في المتنزهات ومراكز الشرطة بالعاصمة المقدسة.

ومن الجدير بالذكر أن الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تعد محتوى توعوياً، متضمناً وسائل توعوية عن المواسم الشرعية طوال العام من ذلك عشر من ذي الحجة، وما جاء فيها من الآيات الشرعية والأحاديث النبوية وأقوال السلف في فضلها ومكانتها، لتفعيلها في جميع الوسائل التوعوية المتوفرة لديها ولدى الجهات الحكومية والأهلية للتعريف بمكانة العشر الأوائل من شهر ذي الحجة وأثرها في حياة المسلم.

من جانبه أكد فضيلة مدير عام فرع الرئاسة العامة بمنطقة مكة المكرمة الشيخ فؤاد بن سعود العمري، على تفعيل المحتوى التوعوي في جميع الوسائل التقنية المتاحة وتعزيز دور الشراكات وحث الناس على تعظيم هذه الشعيرة المباركة.

وتأتي هذه البرامج بمتابعة واهتمام معالي الرئيس العام الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند في سبيل تحقيق تطلعات حكومة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين-حفظهما الله-.

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هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمكة المكرمة تفعّل المحتوى التوعوي
سبق

في إطار التعاون المشترك بين فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة مكة المكرمة والجهات الحكومية والأهلية ذات العلاقة، شاركت هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمكة المكرمة بالمحتوى التوعوي عن عشر ذي الحجة وفضائلها في المتنزهات ومراكز الشرطة بالعاصمة المقدسة.

ومن الجدير بالذكر أن الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تعد محتوى توعوياً، متضمناً وسائل توعوية عن المواسم الشرعية طوال العام من ذلك عشر من ذي الحجة، وما جاء فيها من الآيات الشرعية والأحاديث النبوية وأقوال السلف في فضلها ومكانتها، لتفعيلها في جميع الوسائل التوعوية المتوفرة لديها ولدى الجهات الحكومية والأهلية للتعريف بمكانة العشر الأوائل من شهر ذي الحجة وأثرها في حياة المسلم.

من جانبه أكد فضيلة مدير عام فرع الرئاسة العامة بمنطقة مكة المكرمة الشيخ فؤاد بن سعود العمري، على تفعيل المحتوى التوعوي في جميع الوسائل التقنية المتاحة وتعزيز دور الشراكات وحث الناس على تعظيم هذه الشعيرة المباركة.

وتأتي هذه البرامج بمتابعة واهتمام معالي الرئيس العام الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند في سبيل تحقيق تطلعات حكومة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين-حفظهما الله-.

13 يوليو 2021 - 3 ذو الحجة 1442
10:25 PM

هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمكة المكرمة تفعّل المحتوى التوعوي

في المتنزهات ومراكز الشرطة بالعاصمة المقدسة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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في إطار التعاون المشترك بين فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة مكة المكرمة والجهات الحكومية والأهلية ذات العلاقة، شاركت هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمكة المكرمة بالمحتوى التوعوي عن عشر ذي الحجة وفضائلها في المتنزهات ومراكز الشرطة بالعاصمة المقدسة.

ومن الجدير بالذكر أن الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تعد محتوى توعوياً، متضمناً وسائل توعوية عن المواسم الشرعية طوال العام من ذلك عشر من ذي الحجة، وما جاء فيها من الآيات الشرعية والأحاديث النبوية وأقوال السلف في فضلها ومكانتها، لتفعيلها في جميع الوسائل التوعوية المتوفرة لديها ولدى الجهات الحكومية والأهلية للتعريف بمكانة العشر الأوائل من شهر ذي الحجة وأثرها في حياة المسلم.

من جانبه أكد فضيلة مدير عام فرع الرئاسة العامة بمنطقة مكة المكرمة الشيخ فؤاد بن سعود العمري، على تفعيل المحتوى التوعوي في جميع الوسائل التقنية المتاحة وتعزيز دور الشراكات وحث الناس على تعظيم هذه الشعيرة المباركة.

وتأتي هذه البرامج بمتابعة واهتمام معالي الرئيس العام الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند في سبيل تحقيق تطلعات حكومة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين-حفظهما الله-.

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