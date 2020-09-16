الجزائر تسجل 232 إصابة جديدة بفيروس كورونا و13 وفاة

إجمالي الإصابات ارتفعت إلى 48966 والوفيات 1645 حالة

سجلت الجزائر، اليوم الأربعاء، 232 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي الإصابات 48966 حالة.

وتفصيلاً، أوضحت الصحة الجزائرية أن تم تسجيل 13 حالة وفاة جديدة ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 1645 حالة، فيما سجلت خلال 24 الساعة الماضية 159 حالة تعافٍ ليرتفع إلى 34517 متعافيًا.