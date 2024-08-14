سجلت السلطات البلجيكية، اليوم، 544 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، ليصل إجمالي الإصابات إلى 76191 حالة.
وذكرت وزارة الصحة العامة البلجيكية في بيان أنها سجلت 16 حالة وفاة جديدة بالفيروس ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 9916 حالة.
بلجيكا: 544 إصابة بفيروس كورونا
ليصل إجمالي الإصابات إلى 76191 حالة
سجلت السلطات البلجيكية، اليوم، 544 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، ليصل إجمالي الإصابات إلى 76191 حالة.
وذكرت وزارة الصحة العامة البلجيكية في بيان أنها سجلت 16 حالة وفاة جديدة بالفيروس ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 9916 حالة.
سجلت السلطات البلجيكية، اليوم، 544 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، ليصل إجمالي الإصابات إلى 76191 حالة.
بلجيكا: 544 إصابة بفيروس كورونا
ليصل إجمالي الإصابات إلى 76191 حالة
سجلت السلطات البلجيكية، اليوم، 544 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، ليصل إجمالي الإصابات إلى 76191 حالة.
وذكرت وزارة الصحة العامة البلجيكية في بيان أنها سجلت 16 حالة وفاة جديدة بالفيروس ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 9916 حالة.