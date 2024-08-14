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"الصحة" تعلن تسجيل 2566 حالة تعافٍ جديدة من "كورونا" و 1383 إصابة

بلجيكا: 544 إصابة بفيروس كورونا

ليصل إجمالي الإصابات إلى 76191 حالة

سجلت السلطات البلجيكية، اليوم، 544 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، ليصل إجمالي الإصابات إلى 76191 حالة.
وذكرت وزارة الصحة العامة البلجيكية في بيان أنها سجلت 16 حالة وفاة جديدة بالفيروس ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 9916 حالة.

فيروس كورونا الجديد

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بلجيكا: 544 إصابة بفيروس كورونا
سبق

سجلت السلطات البلجيكية، اليوم، 544 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، ليصل إجمالي الإصابات إلى 76191 حالة.
وذكرت وزارة الصحة العامة البلجيكية في بيان أنها سجلت 16 حالة وفاة جديدة بالفيروس ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 9916 حالة.

14 أغسطس 2020 - 24 ذو الحجة 1441
02:33 PM

بلجيكا: 544 إصابة بفيروس كورونا

ليصل إجمالي الإصابات إلى 76191 حالة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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سجلت السلطات البلجيكية، اليوم، 544 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، ليصل إجمالي الإصابات إلى 76191 حالة.
وذكرت وزارة الصحة العامة البلجيكية في بيان أنها سجلت 16 حالة وفاة جديدة بالفيروس ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 9916 حالة.

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